Централната избирателна комисия обяви поименно избраните 240 депутати в 48-ото Народно събрание. Преди това в комисията постъпиха заявленията от 26-имата избрани за депутати от два многомандатни района, в които те посочиха от къде ще реализират мандата си.
Предсрочни избори 2022
Вотът на предсрочните избори на 2 октомври вкара в парламента 7 партии и коалиции, като за първи влезе партия "Български възход", а "Има такъв народ" излезе.
Коалиция ГЕРБ-СДС е първа политическа сила с 634 627 гласа (25.33% от вота) и 67 мандата.
"Продължаваме промяната" е втора с 506 099 гласа (20.20%) и 53 мандата.
ДПС е трета с 344 512 гласа (13.75% от вота) и 36 мандата.
"Възраждане" детронира левицата от четвъртото място с 254 952 гласа (10.18%) и 27 мандата.
Коалиция "БСП за България" е пета с 232 958 гласа (9.30%) и 25 мандата.
"Демократична България - обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение) е шеста с 186 528 гласа (7.45%) и 20 мандата.
"Български възход" е седма с 115 872 гласа (4.63%) и 12 мандата.
Ето и имената на избраниците в 48-то Народно събрание по парламентарни групи и от кой многомандатен избирателен район са:
ГЕРБ-СДС - 67
Росен Димитров Желязков - 1 МИР
Росица Николова Димитрова - 1 МИР
Костадин Томов Стойков - 1 МИР
Георги Иванов Георгиев - 1 МИР
Жечо Дончев Станков - 2 МИР
Любен Любенов Дилов - 2 МИР
Галя Стоянова Желязкова - 2 МИР
Андрей Стоянов Рунчев - 2 МИР
Даниел Павлов Митов - 3 МИР
Славена Димитрова Точева -3 МИР
Красен Кирилов Кралев - 3 МИР
Павел Алексеев Христов - 3 МИР
Бранимир Николаев Балачев - 3 МИР
Костадин Георгиев Ангелов - 4 МИР
Димитър Стойков Николов - 4 МИР
Росица Любенова Кирова - 5 МИР
Петя Цветанова Аврамова - 6 МИР
Мартин Николаев Харизанов - 6 МИР
Томислав Пейков Дончев - 7 МИР
Деница Евгениева Сачева - 8 МИР
Христо Богомилов Терзийски - 10 МИР
Николай Нанков Нанков - 11 МИР
Георг Даниелов Георгиев - 11 МИР
Ирена Методиева Димова - 12 МИР
Екатерина Спасова Гечева-Захариева - 13 МИР
Стефан Неделчев Мирев - 13 МИР
Димитър Иванов Гечев - 13 МИР
Кирил Миланов Ананиев - 14 МИР
Христина Иванова Георгиева - 14 МИР
Пламен Тачев Петров - 15 МИР
Деница Пламенова Николова - 15 МИР
Стефан Иванов Шилев - 16 МИР
Вежди Летиф Рашидов - 16 МИР
Радомир Петров Чолаков - 16 МИР
Десислава Цветанчова Трифонова - 17 МИР
Младен Николов Шишков - 17 МИР
Иван Йовков Червенков - 17 МИР
Гюнай Хюсмен Хюсмен - 18 МИР
Десислава Вълчева Атанасова - 19 МИР
Драгомир Дамянов Драганов - 19 МИР
Ивелин Статев Иванов - 20 МИР
Десислава Жекова Танева - 21 МИР
Мария Щерева Белова - 21 МИР
Красимир Митков Събев - 22 МИР
Румен Димитров Христов - 23 МИР
Александър Руменов Ненков - 23 МИР
Николай Нидал Алгафари - 23 МИР
Александър Койчев Иванов - 23 МИР
Тома Любомиров Биков - 24 МИР
Рая Назар Назарян - 24 МИР
Евгения Бисерова Алексиева - 24 МИР
Христо Георгиев Гаджев - 25 МИР
Анна Василева Александрова - 25 МИР
Лъчезар Богомилов Иванов - 25 МИР
Петър Николаев Николов - 25 МИР
Младен Найденов Маринов - 26 МИР
Валентин Мирчов Милушев -26 МИР
Марин Василев Маринов - 26 МИР
Красимир Георгиев Вълчев - 27 МИР
Маноил Минчев Манев - 27 МИР
Илиана Петкова Жекова - 27 МИР
Теменужка Петрова Петкова - 28 МИР
Делян Александров Добрев - 29 МИР
Георги Тенев Станков - 29 МИР
Илтер Бейзатов Садъков - 30 МИР
Ралица Тодорова Ангелова - 30 МИР
Димитър Ангелов Иванов - 31 МИР
"Продължаваме промяната" - 53
Андрей Атанасов Гюров - 1 МИР
Владимир Славев Табутов - 1 МИР
Константин Живков Бачийски - 2 МИР
Христо Симеонов Симеонов - 2 МИР
Богомил Иванов Петков - 2 МИР
Даниел Максим Лорер - 3 МИР
Калоян Тонев Икономов - 3 МИР
Антон Йорданов Тонев - 3 МИР
Снежана Великова Апостолова - 3 МИР
Йордан Ивов Терзийски - 4 МИР
Милен Илиев Матеев - 4 МИР
Иво Георгиев Атанасов - 5 МИР
Деница Димитрова Симеонова - 6 МИР
Радостин Петев Василев - 7 МИР
Йорданка Яникова Костадинова - 8 МИР
Георги Николаев Стамов - 10 МИР
Искрен Цветославов Арабаджиев - 11 МИР
Инна Владимирова Иванова - 12 МИР
Ивайло Валентинов Шотев -13 МИР
Петър Николаев Куленски - 13 МИР
Бойко Илиев Рашков - 14 МИР
Иван Маркос Христанов - 15 МИР
Иван Косев Манев - 15 МИР
Никола Георгиев Минчев - 16 МИР
Христо Йорданов Даскалов - 16 МИР
Венцислава Милчова Любенова - 16 МИР
Росен Добрев Костурков - 17 МИР
Стою Теодоров Стоев - 17 МИР
Рена Енчева Стефанова - 19 МИР
Димитър Данаилов Недялков - 19 МИР
Стоян Иванов Георгиев - 20 МИР
Татяна Славова Султанова-Сивева - 21 МИР
Михал Григоров Камбарев - 22 МИР
Настимир Ананиев Ананиев - 23 МИР
Васил Христов Пандов - 23 МИр
Венко Николов Сабрутев - 23 МИР
Васил Стефанов Стефанов - 23 МИР
Искрен Николаев Митев - 23 МИР
Кирил Петков Петков - 24 МИР
Петър Георгиев Петров - 24 МИР
Андрей Иванов Цеков - 24 МИР
Георги Станчев Георгиев - 24 МИР
Христо Христов Петров - 25 МИР
Калина Бориславова Константинова - 25 МИР
Венеция Огнянова Нецова-Ангова - 25 МИР
Цветелина Калинова Симеонова-Заркин - 25 МИР
Александър Димитров Дунчев - 26 МИР
Радослав Стефанов Рибарски - 27 МИР
Радослав Красенов Василев - 27 МИР
Асен Васков Василев - 29 МИР
Веселин Жеков Недев - 29 МИР
Николай Денков Денков - 30 МИР
Мирослав Николаев Иванов - 31 МИР
ДПС -36
Делян Славчев Пеевски - 1 МИР
Елхан Мехмедов Кълков - 1 МИР
Севим Исмаил Али - 2 МИР
Ешереф Кязим Ешереф - 2 МИР
Ерджан Себайтин Ебатин - 3 МИР
Йордан Кирилов Цонев - 4 МИР
Димитър Иванов Аврамов - 5 МИР
Цветан Иванов Енчев - 6 МИР
Юсеин Хасанов Вейселов - 7 МИР
Ертен Белгинова Анисова - 8 МИР
Мукаддес Юсуф Налбант - 9 МИР
Байрам Юзкан Байрам - 9 МИР
Адлен Шукри Шевкед - 9 МИР
Павлин Павлов Кръстев - 9 МИР
Станислав Димитров Анастасов - 11 МИР
Надя Йорданова Петрова - 12 МИР
Небие Исмет Кабак - 13 МИР
Осман Акчай Мурадов - 13 МИР
Марио Киров Рангелов - 15 МИР
Танер Мехмед Али - 16 МИР
Рамадан Байрам Аталай - 17 МИР
Ахмед Реджебов Ахмедов - 18 МИР
Ихсан Халил Хаккъ - 18 МИР
Ализан Нихат Яхова - 19 МИР
Джевдет Ибрям Чакъров - 20 МИР
Гюнер Нихат Ахмед - 20 МИР
Хатидже Мехмедова Георгиева - 21 МИР
Хайри Реджебов Садъков - 22 МИР
Анджей Веселинов Джандев - 22 МИР
Петър Пандушев Чобанов - 26 МИР
Халил Реджепов Летифов - 27 МИР
Джейхан Хасанов Ибрямов - 28 МИР
Имрен Исметова Мехмедова - 28 МИР
Сезгин Юсеин Мехмед - 29 МИР
Мустафа Сали Карадайъ - 30 МИР
Хамид Бари Хамид - 30 МИР
"Възраждане" -27
Цвета Валентинова Рангелова - 1 МИР
Цончо Томов Ганев - 2 МИР
Борис Димитров Аладжов - 2 МИР
Николай Кръстев Костадинов - 3 МИР
Юлиян Каменов Губатов - 3 МИР
Станислав Добринов Стоянов - 4 МИР
Ивайло Василев Папов - 6 МИР
Даниел Петров Петров - 7 МИР
Константина Венциславова Петрова - 8 МИР
Петър Николаев Петров - 12 МИР
Десислава Илиева Георгиева - 13 МИР
Димо Георгиев Дренчев - 14 МИР
Ивелин Първанов Първанов - 15 МИР
Ангел Жеков Георгиев - 16 МИР
Стоян Николов Таслаков - 17 МИР
Златан Стоянов Златанов - 19 МИР
Климент Пламенов Шопов - 21 МИР
Николай Георгиев Дренчев - 23 МИР
Маргарита Атанасова Генчева - 23 МИР
Ивайло Георгиев Чорбов - 24 МИР
Костадин Тодоров Костадинов - 25 МИР
Иво Георгиев Русчев - 25 МИР
Александър Димитров Арангелов - 26 МИР
Искра Михайлова Михайлова - 27 МИР
Димитър Пламенов Пашев - 27 МИР
Георги Николаев Георгиев - 29 МИР
Никола Ангелов Димитров - 31 МИР
БСП -25
Богдан Емилов Боцев - 1 МИР
Петър Георгиев Кънев - 2 МИР
Борислав Гуцанов Гуцанов - 3 МИР
Явор Руменов Божанков - 4 МИР
Атанас Зафиров Зафиров - 6 МИР
Мая Йорданова Димитрова - 8 МИР
Бойко Любомиров Клечков -10 МИР
Вяра Емилова Йорданова - 11 МИР
Ирена Тодорова Анастасова - 12 МИР
Драгомир Велков Стойнев - 13 МИР
Румен Василев Гечев - 15 МИР
Илиян Славейков Йончев - 15 МИР
Иван Богомилов Петков - 16 МИР
Веска Маринова Ненчева - 17 МИР
Манол Трифонов Генов - 17 МИР
Иван Валентинов Иванов - 19 МИР
Деян Цанков Дечев - 21 МИР
Христо Танчев Проданов - 23 МИР
Георги Страхилов Свиленски - 24 МИР
Корнелия Петрова Нинова - 25 МИР
Иван Ивайлов Ченчев - 26 МИР
Георги Янчев Гьоков - 27 МИР
Смиляна Николова Нитова-Кръстева - 29 МИР
Иван Валентинов Ганчев - 30 МИР
Кристиан Иванов Вигенин - 31 МИР
"Демократична България - Обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 20
Димитър Георгиев Найденов - 2 МИР
Атанас Петров Атанасов - 3 МИР
Людмила Николаева Илиева - 4 МИР
Любен Иванов Иванов - 5 МИР
Албена Симеонова Върбанова - 8 МИР
Николай Димитров Табаков - 10 МИР
Стоян Александров Михалев - 15 МИР
Христо Любомиров Иванов - 16 МИР
Йордан Яворов Иванов - 17 МИР
Ивайло Николаев Мирчев - 18 МИР
Иван Белчев Белчев - 19 МИР
Надежда Георгиева Йорданова - 23 МИР
Божидар Пламенов Божанов - 23 МИР
Елисавета Димитрова Белобрадова - 23 МИР
Мартин Димитров Димитров - 24 МИР
Кремена Миленова Кунева - 24 МИР
Владислав Панчев Панев - 25 МИР
Александър Димитров Симидчиев - 25 МИР
Атанас Владиславов Славов - 27 МИР
Илина Симеонова Мутафчиева - 28 МИР
"Български възход" -12
Надежда Данаилова Самарджиева - 1 МИР
Виолета Колева Комитова - 2 МИР
Александър Георгиев Николов - 3 МИР
Григор Александров Захариев - 9 МИР
Лилия Недкова Недева - 16 МИР
Румен Маринов Йончев - 17 МИР
Даниела Станимирова Дашева - 23 МИР
Стефан Динчев Янев - 24 МИР
Георги Атанасов Самандов - 25 МИР
Гален Симеонов Монев - 26 МИР
Николай Димитров Благоев - 27 МИР
Тихомир Недев Георгиев - 29 МИР.
От БСП съобщиха вече, че политическият съвет предлага Корнелия Нинова да бъде избрана за председател на парламентарната група на левицата.
От ДБ обявиха, че все още не е избран председател на парламентарната група, като това ще се случи в деня преди свикването на Народното събрание.