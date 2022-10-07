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Централната избирателна комисия обяви поименно избраните 240 депутати в 48-ото Народно събрание. Преди това в комисията постъпиха заявленията от 26-имата избрани за депутати от два многомандатни района, в които те посочиха от къде ще реализират мандата си.

Вотът на предсрочните избори на 2 октомври вкара в парламента 7 партии и коалиции, като за първи влезе партия "Български възход", а "Има такъв народ" излезе.

Коалиция ГЕРБ-СДС е първа политическа сила с 634 627 гласа (25.33% от вота) и 67 мандата.

"Продължаваме промяната" е втора с 506 099 гласа (20.20%) и 53 мандата.

ДПС е трета с 344 512 гласа (13.75% от вота) и 36 мандата.

"Възраждане" детронира левицата от четвъртото място с 254 952 гласа (10.18%) и 27 мандата.

Коалиция "БСП за България" е пета с 232 958 гласа (9.30%) и 25 мандата.

"Демократична България - обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение) е шеста с 186 528 гласа (7.45%) и 20 мандата.

"Български възход" е седма с 115 872 гласа (4.63%) и 12 мандата.

Ето и имената на избраниците в 48-то Народно събрание по парламентарни групи и от кой многомандатен избирателен район са:

ГЕРБ-СДС - 67

Росен Димитров Желязков - 1 МИР

Росица Николова Димитрова - 1 МИР

Костадин Томов Стойков - 1 МИР

Георги Иванов Георгиев - 1 МИР

Жечо Дончев Станков - 2 МИР

Любен Любенов Дилов - 2 МИР

Галя Стоянова Желязкова - 2 МИР

Андрей Стоянов Рунчев - 2 МИР

Даниел Павлов Митов - 3 МИР

Славена Димитрова Точева -3 МИР

Красен Кирилов Кралев - 3 МИР

Павел Алексеев Христов - 3 МИР

Бранимир Николаев Балачев - 3 МИР

Костадин Георгиев Ангелов - 4 МИР

Димитър Стойков Николов - 4 МИР

Росица Любенова Кирова - 5 МИР

Петя Цветанова Аврамова - 6 МИР

Мартин Николаев Харизанов - 6 МИР

Томислав Пейков Дончев - 7 МИР

Деница Евгениева Сачева - 8 МИР

Христо Богомилов Терзийски - 10 МИР

Николай Нанков Нанков - 11 МИР

Георг Даниелов Георгиев - 11 МИР

Ирена Методиева Димова - 12 МИР

Екатерина Спасова Гечева-Захариева - 13 МИР

Стефан Неделчев Мирев - 13 МИР

Димитър Иванов Гечев - 13 МИР

Кирил Миланов Ананиев - 14 МИР

Христина Иванова Георгиева - 14 МИР

Пламен Тачев Петров - 15 МИР

Деница Пламенова Николова - 15 МИР

Стефан Иванов Шилев - 16 МИР

Вежди Летиф Рашидов - 16 МИР

Радомир Петров Чолаков - 16 МИР

Десислава Цветанчова Трифонова - 17 МИР

Младен Николов Шишков - 17 МИР

Иван Йовков Червенков - 17 МИР

Гюнай Хюсмен Хюсмен - 18 МИР

Десислава Вълчева Атанасова - 19 МИР

Драгомир Дамянов Драганов - 19 МИР

Ивелин Статев Иванов - 20 МИР

Десислава Жекова Танева - 21 МИР

Мария Щерева Белова - 21 МИР

Красимир Митков Събев - 22 МИР

Румен Димитров Христов - 23 МИР

Александър Руменов Ненков - 23 МИР

Николай Нидал Алгафари - 23 МИР

Александър Койчев Иванов - 23 МИР

Тома Любомиров Биков - 24 МИР

Рая Назар Назарян - 24 МИР

Евгения Бисерова Алексиева - 24 МИР

Христо Георгиев Гаджев - 25 МИР

Анна Василева Александрова - 25 МИР

Лъчезар Богомилов Иванов - 25 МИР

Петър Николаев Николов - 25 МИР

Младен Найденов Маринов - 26 МИР

Валентин Мирчов Милушев -26 МИР

Марин Василев Маринов - 26 МИР

Красимир Георгиев Вълчев - 27 МИР

Маноил Минчев Манев - 27 МИР

Илиана Петкова Жекова - 27 МИР

Теменужка Петрова Петкова - 28 МИР

Делян Александров Добрев - 29 МИР

Георги Тенев Станков - 29 МИР

Илтер Бейзатов Садъков - 30 МИР

Ралица Тодорова Ангелова - 30 МИР

Димитър Ангелов Иванов - 31 МИР

"Продължаваме промяната" - 53

Андрей Атанасов Гюров - 1 МИР

Владимир Славев Табутов - 1 МИР

Константин Живков Бачийски - 2 МИР

Христо Симеонов Симеонов - 2 МИР

Богомил Иванов Петков - 2 МИР

Даниел Максим Лорер - 3 МИР

Калоян Тонев Икономов - 3 МИР

Антон Йорданов Тонев - 3 МИР

Снежана Великова Апостолова - 3 МИР

Йордан Ивов Терзийски - 4 МИР

Милен Илиев Матеев - 4 МИР

Иво Георгиев Атанасов - 5 МИР

Деница Димитрова Симеонова - 6 МИР

Радостин Петев Василев - 7 МИР

Йорданка Яникова Костадинова - 8 МИР

Георги Николаев Стамов - 10 МИР

Искрен Цветославов Арабаджиев - 11 МИР

Инна Владимирова Иванова - 12 МИР

Ивайло Валентинов Шотев -13 МИР

Петър Николаев Куленски - 13 МИР

Бойко Илиев Рашков - 14 МИР

Иван Маркос Христанов - 15 МИР

Иван Косев Манев - 15 МИР

Никола Георгиев Минчев - 16 МИР

Христо Йорданов Даскалов - 16 МИР

Венцислава Милчова Любенова - 16 МИР

Росен Добрев Костурков - 17 МИР

Стою Теодоров Стоев - 17 МИР

Рена Енчева Стефанова - 19 МИР

Димитър Данаилов Недялков - 19 МИР

Стоян Иванов Георгиев - 20 МИР

Татяна Славова Султанова-Сивева - 21 МИР

Михал Григоров Камбарев - 22 МИР

Настимир Ананиев Ананиев - 23 МИР

Васил Христов Пандов - 23 МИр

Венко Николов Сабрутев - 23 МИР

Васил Стефанов Стефанов - 23 МИР

Искрен Николаев Митев - 23 МИР

Кирил Петков Петков - 24 МИР

Петър Георгиев Петров - 24 МИР

Андрей Иванов Цеков - 24 МИР

Георги Станчев Георгиев - 24 МИР

Христо Христов Петров - 25 МИР

Калина Бориславова Константинова - 25 МИР

Венеция Огнянова Нецова-Ангова - 25 МИР

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин - 25 МИР

Александър Димитров Дунчев - 26 МИР

Радослав Стефанов Рибарски - 27 МИР

Радослав Красенов Василев - 27 МИР

Асен Васков Василев - 29 МИР

Веселин Жеков Недев - 29 МИР

Николай Денков Денков - 30 МИР

Мирослав Николаев Иванов - 31 МИР

ДПС -36

Делян Славчев Пеевски - 1 МИР

Елхан Мехмедов Кълков - 1 МИР

Севим Исмаил Али - 2 МИР

Ешереф Кязим Ешереф - 2 МИР

Ерджан Себайтин Ебатин - 3 МИР

Йордан Кирилов Цонев - 4 МИР

Димитър Иванов Аврамов - 5 МИР

Цветан Иванов Енчев - 6 МИР

Юсеин Хасанов Вейселов - 7 МИР

Ертен Белгинова Анисова - 8 МИР

Мукаддес Юсуф Налбант - 9 МИР

Байрам Юзкан Байрам - 9 МИР

Адлен Шукри Шевкед - 9 МИР

Павлин Павлов Кръстев - 9 МИР

Станислав Димитров Анастасов - 11 МИР

Надя Йорданова Петрова - 12 МИР

Небие Исмет Кабак - 13 МИР

Осман Акчай Мурадов - 13 МИР

Марио Киров Рангелов - 15 МИР

Танер Мехмед Али - 16 МИР

Рамадан Байрам Аталай - 17 МИР

Ахмед Реджебов Ахмедов - 18 МИР

Ихсан Халил Хаккъ - 18 МИР

Ализан Нихат Яхова - 19 МИР

Джевдет Ибрям Чакъров - 20 МИР

Гюнер Нихат Ахмед - 20 МИР

Хатидже Мехмедова Георгиева - 21 МИР

Хайри Реджебов Садъков - 22 МИР

Анджей Веселинов Джандев - 22 МИР

Петър Пандушев Чобанов - 26 МИР

Халил Реджепов Летифов - 27 МИР

Джейхан Хасанов Ибрямов - 28 МИР

Имрен Исметова Мехмедова - 28 МИР

Сезгин Юсеин Мехмед - 29 МИР

Мустафа Сали Карадайъ - 30 МИР

Хамид Бари Хамид - 30 МИР

Снимка: БТА

"Възраждане" -27

Цвета Валентинова Рангелова - 1 МИР

Цончо Томов Ганев - 2 МИР

Борис Димитров Аладжов - 2 МИР

Николай Кръстев Костадинов - 3 МИР

Юлиян Каменов Губатов - 3 МИР

Станислав Добринов Стоянов - 4 МИР

Ивайло Василев Папов - 6 МИР

Даниел Петров Петров - 7 МИР

Константина Венциславова Петрова - 8 МИР

Петър Николаев Петров - 12 МИР

Десислава Илиева Георгиева - 13 МИР

Димо Георгиев Дренчев - 14 МИР

Ивелин Първанов Първанов - 15 МИР

Ангел Жеков Георгиев - 16 МИР

Стоян Николов Таслаков - 17 МИР

Златан Стоянов Златанов - 19 МИР

Климент Пламенов Шопов - 21 МИР

Николай Георгиев Дренчев - 23 МИР

Маргарита Атанасова Генчева - 23 МИР

Ивайло Георгиев Чорбов - 24 МИР

Костадин Тодоров Костадинов - 25 МИР

Иво Георгиев Русчев - 25 МИР

Александър Димитров Арангелов - 26 МИР

Искра Михайлова Михайлова - 27 МИР

Димитър Пламенов Пашев - 27 МИР

Георги Николаев Георгиев - 29 МИР

Никола Ангелов Димитров - 31 МИР

Снимка: БТА

БСП -25

Богдан Емилов Боцев - 1 МИР

Петър Георгиев Кънев - 2 МИР

Борислав Гуцанов Гуцанов - 3 МИР

Явор Руменов Божанков - 4 МИР

Атанас Зафиров Зафиров - 6 МИР

Мая Йорданова Димитрова - 8 МИР

Бойко Любомиров Клечков -10 МИР

Вяра Емилова Йорданова - 11 МИР

Ирена Тодорова Анастасова - 12 МИР

Драгомир Велков Стойнев - 13 МИР

Румен Василев Гечев - 15 МИР

Илиян Славейков Йончев - 15 МИР

Иван Богомилов Петков - 16 МИР

Веска Маринова Ненчева - 17 МИР

Манол Трифонов Генов - 17 МИР

Иван Валентинов Иванов - 19 МИР

Деян Цанков Дечев - 21 МИР

Христо Танчев Проданов - 23 МИР

Георги Страхилов Свиленски - 24 МИР

Корнелия Петрова Нинова - 25 МИР

Иван Ивайлов Ченчев - 26 МИР

Георги Янчев Гьоков - 27 МИР

Смиляна Николова Нитова-Кръстева - 29 МИР

Иван Валентинов Ганчев - 30 МИР

Кристиан Иванов Вигенин - 31 МИР

Снимка: БТА

"Демократична България - Обединение (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 20

Димитър Георгиев Найденов - 2 МИР

Атанас Петров Атанасов - 3 МИР

Людмила Николаева Илиева - 4 МИР

Любен Иванов Иванов - 5 МИР

Албена Симеонова Върбанова - 8 МИР

Николай Димитров Табаков - 10 МИР

Стоян Александров Михалев - 15 МИР

Христо Любомиров Иванов - 16 МИР

Йордан Яворов Иванов - 17 МИР

Ивайло Николаев Мирчев - 18 МИР

Иван Белчев Белчев - 19 МИР

Надежда Георгиева Йорданова - 23 МИР

Божидар Пламенов Божанов - 23 МИР

Елисавета Димитрова Белобрадова - 23 МИР

Мартин Димитров Димитров - 24 МИР

Кремена Миленова Кунева - 24 МИР

Владислав Панчев Панев - 25 МИР

Александър Димитров Симидчиев - 25 МИР

Атанас Владиславов Славов - 27 МИР

Илина Симеонова Мутафчиева - 28 МИР

Снимка: iStock by Getty Images

"Български възход" -12

Надежда Данаилова Самарджиева - 1 МИР

Виолета Колева Комитова - 2 МИР

Александър Георгиев Николов - 3 МИР

Григор Александров Захариев - 9 МИР

Лилия Недкова Недева - 16 МИР

Румен Маринов Йончев - 17 МИР

Даниела Станимирова Дашева - 23 МИР

Стефан Динчев Янев - 24 МИР

Георги Атанасов Самандов - 25 МИР

Гален Симеонов Монев - 26 МИР

Николай Димитров Благоев - 27 МИР

Тихомир Недев Георгиев - 29 МИР.

От БСП съобщиха вече, че политическият съвет предлага Корнелия Нинова да бъде избрана за председател на парламентарната група на левицата.

От ДБ обявиха, че все още не е избран председател на парламентарната група, като това ще се случи в деня преди свикването на Народното събрание.