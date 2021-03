Китай налага санкции срещу европейски политици, учени и институции в отговор на европейските санкции за нарушения на права на човека в Синцзян. Сред санкционираните е и българският евродепутат от ДПС/"Обнови Европа" Илхан Кючук, който е член на Комисията по външни работи на ЕП. Това стана ясно от официално съобщиние на китайското министерство на външните работи.

"Европейският съюз (ЕС) наложи едностранни санкции срещу съответни китайски граждани и субекти на 22 март, позовавайки се на така наречените въпроси за правата на човека в Синдзян. Този ход, основан само на лъжи и дезинформация, пренебрегва и изкривява фактите, грубо се намесва във вътрешните работи на Китай, грубо нарушава международното право и основните норми, регулиращи международните отношения, и сериозно подкопава отношенията между Китай и ЕС. Китай твърдо се противопоставя и категорично осъжда това. Китайското правителство е твърдо решено да защити националния суверенитет, интересите на сигурността и развитието. Китайската страна решава да санкционира следните десет лица и четири субекта от страна на ЕС, които сериозно увреждат суверенитета и интересите на Китай и злонамерено разпространяват лъжи и дезинформация: Райнхард Бутикофер, Майкъл Галер, Рафаел Глюксман, Илхан Кючюк и Мириам Лексман от Европейския парламент, Sjoerd Wiemer Sjoerdsma от холандския парламент, Samuel Cogolati от белгийския федерален парламент, Dovile Sakaliene от Сейма на Република Литва, немският учен Adrian Zenz, шведският учен Björn Jerdén, Комитета по политика и сигурност на Съвета на Европейския съюз, подкомисията по правата на човека на Европейския парламент, Института за изследване на Китай в Германия и Фондация Алианс на демокрациите в Дания. На засегнатите лица и техните семейства е забранено да влизат в континенталната част на Китай, Хонконг и Макао. На тях и свързаните с тях компании и институции също е забранено да правят бизнес с Китай.

Китайската страна настоятелно призовава ЕС да размисли, да се изправи срещу сериозността на грешката си и да я поправи. Съюзът трябва да спре да изнася лекции на другите за правата на човека и да се намесва във вътрешните им дела. ЕС трябва да сложи край на лицемерната практика на двойни стандарти и да спре да върви по грешен път. В противен случай Китай ще има решителни реакции", гласи изявлението на говорителя на външния министър на Китай.

"Аз работя активно по въпросите на уйгурското малцинство и бях един от хората, които номинираха проф. Илхан Тохти за наградата "Сахаров". Това бе през 2019 г., а след това не съм имал особени изяви. Човешките права и свободи за мен са ценност и по този въпрос винаги съм бил особено чувствителен. Правил съм неща, в които вярвам, и това е политика на Европейския парламент", коментира пред "Сега" българският евродепутат Илхан Кючук.

ЕС въвежда санкции и срещу партийни ръководители на КНДР: Кьон Тек Йон (министър на държавната сигурност), Ри Йонг Ги (министър на социалното осигуряване) и цялата главна прокуратура на Северна Корея са в списъка заради преследване, изтезания и убийства на дисиденти, а така също за произволни арести, принудителен труд и сексуално насилие над жени. Всички санкционирани нямат право да влизат на територията на Евросъюза, а банковите им сметки на територията на страните от ЕС (ако имат такива) са замразени. Наказанията са по влязлата в сила на 2 март процедура за защита на човешките права извън ЕС.

Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли коментира в туитър, че санкциите на Китай са неприемливи и ще имат последствия.

China's sanctions on MEPs, the Human Rights Subcommittee and EU bodies are unacceptable and will have consequences.



The sanctions hit MEPs and @Europarl_EN bodies for expressing opinions in the exercise of their democratic duty.



Human rights are inalienable rights.