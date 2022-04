Министър-председателят Кирил Петков поздрави Еманюел Макрон по повод преизбирането му за президент на Франция.

"Моите сърдечни поздравления за преизбирането Ви за президент на Франция, Еманюел Макрон. Очаквам с нетърпение да продължа да работя с вас в една по-обединена и по-силна Европа", написа в социалната мрежа Туитър премиерът Петков.

My warm congratulations on your reelection as a President of France, @EmmanuelMacron!

I look forward to continuing to work with you in a more united and stronger Europe.