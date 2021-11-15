Ето и как са гласували хората по области на първия тур на президентския вот, според данните на ЦИК. Пълна доминация на Румен Радев е налице - в цели 26 области, а лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ успява да му измъкне цели две.
Избори "2 в 1"
Карадайъ обаче се представя по-слабо от партията си на парламентарния вот, ако разглеждаме резултата по областни градове, където ДПС печели цели 5 областни центъра. Като кандидат-президент Карадайъ е първи в Кърджали и Разград пред Румен Радев.
Благоевград при обработени 77.53% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 49.21%
Анастас Герджиков - 24.39%
Мустафа Карадайъ - 12.16%
Костадин Костадинов - 2.61%
Лозан Панов - 2.10%
Бургас при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 47.88%
Анастас Герджиков - 23.89%
Мустафа Карадайъ - 13.66%
Костадин Костадинов - 4.07%
Лозан Панов - 2.60%
Варна при обработени 74.51% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 50.58%
Анастас Герджиков - 26.93%
Костадин Костадинов - 5.73%
Лозан Панов - 3.74%
Мустафа Карадайъ - 3.57%
Велико Търново при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 56.80%
Анастас Герджиков - 21.31%
Мустафа Карадайъ - 5.51%
Костадин Костадинов - 4.50%
Лозан Панов - 2.16%
Видин при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 56.34%
Анастас Герджиков - 25.37%
Мустафа Карадайъ - 4.44%
Костадин Костадинов - 3.04%
Лозан Панов - 1.60%
Враца при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 56.72%
Анастас Герджиков - 24.08%
Мустафа Карадайъ - 4.08%
Костадин Костадинов - 3.14%
Лозан Панов - 1.60%
Габрово при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 49.97%
Анастас Герджиков - 29.71%
Костадин Костадинов - 4.68%
Лозан Панов - 2.47%
Мустафа Карадайъ - 3.69%
Добрич при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 54.27%
Анастас Герджиков - 20.90%
Мустафа Карадайъ - 9.81%
Костадин Костадинов - 4.17%
Лозан Панов - 1.88%
Кърджали при обработени 99.27% СИК протоколи в РИК
Мустафа Карадайъ - 66.01%
Румен Радев - 17.31%
Анастас Герджиков - 9.69%
Костадин Костадинов - 0.97%
Лозан Панов - 0.67%
Кюстендил при обработени 98.78% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 53.03%
Анастас Герджиков - 30.86%
Костадин Костадинов - 3.63%
Лозан Панов - 1.98%
Луна Йорданова - 0.91%
Ловеч при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 52.83%
Анастас Герджиков - 25.81%
Мустафа Карадайъ - 5.54%
Костадин Костадинов - 3.76%
Лозан Панов - 1.88%
Монтана при обработени 73.68% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 57.13%
Анастас Герджиков - 19.20%
Мустафа Карадайъ - 8.90%
Костадин Костадинов - 3.48%
Лозан Панов - 2.24%
Пазарджик при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 50.05%
Анастас Герджиков - 24.36%
Мустафа Карадайъ -10.91%
Костадин Костадинов - 3.53%
Лозан Панов - 1.88%
Перник при обработени 97.76% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 51.21%
Анастас Герджиков - 29.41%
Костадин Костадинов - 3.91%
Лозан Панов - 2.32%
Луна Йорданова - 1.30%
Плевен при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 60.64%
Анастас Герджиков - 20.30%
Мустафа Карадайъ - 4.32%
Костадин Костадинов - 3.36%
Лозан Панов - 1.86%
Пловдив град при обработени 96.15% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 53.26%
Анастас Герджиков - 28.01%
Костадин Костадинов - 5.11%
Лозан Панов - 4.34%
Мустафа Карадайъ - 1.42%
Пловдив област при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 52.86%
Анастас Герджиков - 25.70%
Мустафа Карадайъ - 6.99%
Костадин Костадинов - 4.00%
Лозан Панов - 1.68%
Разград при обработени 98.11% СИК протоколи в РИК
Мустафа Карадайъ - 44.00%
Румен Радев - 28.85%
Анастас Герджиков - 15.09%
Костадин Костадинов - 2.22%
Лозан Панов - 1.59%
Русе при обработени 76.02% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 57.14%
Анастас Герджиков - 20.82%
Мустафа Карадайъ - 6.33%
Костадин Костадинов - 4.62%
Лозан Панов - 2.32%
Силистра при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 39.70%
Мустафа Карадайъ - 27.12%
Анастас Герджиков - 19.98%
Костадин Костадинов - 2.45%
Лозан Панов - 1.10%
Сливен при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 54.98%
Анастас Герджиков - 24.74%
Мустафа Карадайъ - 5.03%
Костадин Костадинов - 3.91%
Лозан Панов - 1.82%
Смолян при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 50.82%
Анастас Герджиков - 20.19%
Мустафа Карадайъ - 15.34%
Костадин Костадинов - 2.27%
Лозан Панов - 1.21%
София 23 ИР при обработени 67.59% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 51.01%
Анастас Герджиков - 26.18%
Лозан Панов - 10.80%
Костадин Костадинов - 3.54%
Светослав Витков - 0.84%
София 24 ИР при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 49.24%
Анастас Герджиков - 28.04%
Лозан Панов - 9.58%
Костадин Костадинов - 3.99%
Луна Йорданова - 0.91%
София 25 ИР при обработени 96.52% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 50.79%
Анастас Герджиков - 29.07%
Лозан Панов - 5.70%
Костадин Костадинов - 4.54%
Луна Йорданова - 0.98%
София област при обработени 82.75% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 54.90%
Анастас Герджиков - 26.50%
Костадин Костадинов - 3.45%
Лозан Панов - 2.23%
Мустафа Карадайъ - 2.07%
Стара Загора при обработени 91.93% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 55.93%
Анастас Герджиков - 23.52%
Костадин Костадинов - 4.93%
Мустафа Карадайъ - 4.41%
Лозан Панов - 2.33%
Търговище при обработени 91.70% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 40.76%
Мустафа Карадайъ - 28.30%
Анастас Герджиков - 17.65%
Костадин Костадинов - 2.68%
Лозан Панов - 1.27%
Хасково при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 54.40%
Анастас Герджиков - 18.51%
Мустафа Карадайъ - 15.54%
Костадин Костадинов - 3.32%
Лозан Панов - 1.19%
Шумен при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 41.02%
Мустафа Карадайъ - 24.24%
Анастас Герджиков - 20.66%
Костадин Костадинов - 3.02%
Лозан Панов - 1.65%
Ямбол при обработени 100% СИК протоколи в РИК
Румен Радев - 59.37%
Анастас Герджиков - 23.68%
Костадин Костадинов - 4.63%
Лозан Панов - 1.83%
Мустафа Карадайъ - 1.29%