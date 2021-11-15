Ето и как са гласували хората по области на първия тур на президентския вот, според данните на ЦИК. Пълна доминация на Румен Радев е налице - в цели 26 области, а лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ успява да му измъкне цели две.

Избори "2 в 1"

Карадайъ обаче се представя по-слабо от партията си на парламентарния вот, ако разглеждаме резултата по областни градове, където ДПС печели цели 5 областни центъра. Като кандидат-президент Карадайъ е първи в Кърджали и Разград пред Румен Радев.

Благоевград при обработени 77.53% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 49.21%

Анастас Герджиков - 24.39%

Мустафа Карадайъ - 12.16%

Костадин Костадинов - 2.61%

Лозан Панов - 2.10%

Бургас при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 47.88%

Анастас Герджиков - 23.89%

Мустафа Карадайъ - 13.66%

Костадин Костадинов - 4.07%

Лозан Панов - 2.60%

Варна при обработени 74.51% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 50.58%

Анастас Герджиков - 26.93%

Костадин Костадинов - 5.73%

Лозан Панов - 3.74%

Мустафа Карадайъ - 3.57%

Велико Търново при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 56.80%

Анастас Герджиков - 21.31%

Мустафа Карадайъ - 5.51%

Костадин Костадинов - 4.50%

Лозан Панов - 2.16%

Видин при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 56.34%

Анастас Герджиков - 25.37%

Мустафа Карадайъ - 4.44%

Костадин Костадинов - 3.04%

Лозан Панов - 1.60%

Враца при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 56.72%

Анастас Герджиков - 24.08%

Мустафа Карадайъ - 4.08%

Костадин Костадинов - 3.14%

Лозан Панов - 1.60%

Габрово при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 49.97%

Анастас Герджиков - 29.71%

Костадин Костадинов - 4.68%

Лозан Панов - 2.47%

Мустафа Карадайъ - 3.69%

Добрич при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 54.27%

Анастас Герджиков - 20.90%

Мустафа Карадайъ - 9.81%

Костадин Костадинов - 4.17%

Лозан Панов - 1.88%

Кърджали при обработени 99.27% СИК протоколи в РИК

Мустафа Карадайъ - 66.01%

Румен Радев - 17.31%

Анастас Герджиков - 9.69%

Костадин Костадинов - 0.97%

Лозан Панов - 0.67%

Кюстендил при обработени 98.78% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 53.03%

Анастас Герджиков - 30.86%

Костадин Костадинов - 3.63%

Лозан Панов - 1.98%

Луна Йорданова - 0.91%

Ловеч при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 52.83%

Анастас Герджиков - 25.81%

Мустафа Карадайъ - 5.54%

Костадин Костадинов - 3.76%

Лозан Панов - 1.88%

Монтана при обработени 73.68% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 57.13%

Анастас Герджиков - 19.20%

Мустафа Карадайъ - 8.90%

Костадин Костадинов - 3.48%

Лозан Панов - 2.24%

Пазарджик при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 50.05%

Анастас Герджиков - 24.36%

Мустафа Карадайъ -10.91%

Костадин Костадинов - 3.53%

Лозан Панов - 1.88%

Перник при обработени 97.76% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 51.21%

Анастас Герджиков - 29.41%

Костадин Костадинов - 3.91%

Лозан Панов - 2.32%

Луна Йорданова - 1.30%

Плевен при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 60.64%

Анастас Герджиков - 20.30%

Мустафа Карадайъ - 4.32%

Костадин Костадинов - 3.36%

Лозан Панов - 1.86%

Пловдив град при обработени 96.15% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 53.26%

Анастас Герджиков - 28.01%

Костадин Костадинов - 5.11%

Лозан Панов - 4.34%

Мустафа Карадайъ - 1.42%

Пловдив област при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 52.86%

Анастас Герджиков - 25.70%

Мустафа Карадайъ - 6.99%

Костадин Костадинов - 4.00%

Лозан Панов - 1.68%

Разград при обработени 98.11% СИК протоколи в РИК

Мустафа Карадайъ - 44.00%

Румен Радев - 28.85%

Анастас Герджиков - 15.09%

Костадин Костадинов - 2.22%

Лозан Панов - 1.59%

Русе при обработени 76.02% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 57.14%

Анастас Герджиков - 20.82%

Мустафа Карадайъ - 6.33%

Костадин Костадинов - 4.62%

Лозан Панов - 2.32%

Силистра при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 39.70%

Мустафа Карадайъ - 27.12%

Анастас Герджиков - 19.98%

Костадин Костадинов - 2.45%

Лозан Панов - 1.10%

Сливен при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 54.98%

Анастас Герджиков - 24.74%

Мустафа Карадайъ - 5.03%

Костадин Костадинов - 3.91%

Лозан Панов - 1.82%

Смолян при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 50.82%

Анастас Герджиков - 20.19%

Мустафа Карадайъ - 15.34%

Костадин Костадинов - 2.27%

Лозан Панов - 1.21%

София 23 ИР при обработени 67.59% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 51.01%

Анастас Герджиков - 26.18%

Лозан Панов - 10.80%

Костадин Костадинов - 3.54%

Светослав Витков - 0.84%

София 24 ИР при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 49.24%

Анастас Герджиков - 28.04%

Лозан Панов - 9.58%

Костадин Костадинов - 3.99%

Луна Йорданова - 0.91%

София 25 ИР при обработени 96.52% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 50.79%

Анастас Герджиков - 29.07%

Лозан Панов - 5.70%

Костадин Костадинов - 4.54%

Луна Йорданова - 0.98%

София област при обработени 82.75% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 54.90%

Анастас Герджиков - 26.50%

Костадин Костадинов - 3.45%

Лозан Панов - 2.23%

Мустафа Карадайъ - 2.07%

Стара Загора при обработени 91.93% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 55.93%

Анастас Герджиков - 23.52%

Костадин Костадинов - 4.93%

Мустафа Карадайъ - 4.41%

Лозан Панов - 2.33%

Търговище при обработени 91.70% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 40.76%

Мустафа Карадайъ - 28.30%

Анастас Герджиков - 17.65%

Костадин Костадинов - 2.68%

Лозан Панов - 1.27%

Хасково при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 54.40%

Анастас Герджиков - 18.51%

Мустафа Карадайъ - 15.54%

Костадин Костадинов - 3.32%

Лозан Панов - 1.19%

Шумен при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 41.02%

Мустафа Карадайъ - 24.24%

Анастас Герджиков - 20.66%

Костадин Костадинов - 3.02%

Лозан Панов - 1.65%

Ямбол при обработени 100% СИК протоколи в РИК

Румен Радев - 59.37%

Анастас Герджиков - 23.68%

Костадин Костадинов - 4.63%

Лозан Панов - 1.83%

Мустафа Карадайъ - 1.29%

 