Сякаш живеем в паралелна реалност, борбата с корупцията се приема като чадър , коментира министърът като обръща внимание на реакциите след случая "Роби Уилямс"

675 Снимка: Фейсбук страницата на Гроздан Караджов

Вицепремериерът и транспортният Гроздан Караджов съобщи в пост във фейсбук, че следващата седмица внася законодателни промени за обединяване на контролна по пътищата в единен орган, който да е под шапката на МВР, както и в момента в момента се работи по четири нови сигнала за корупция в ГДАИ.

"Именно там трябва да отиде Главна дирекция "Автомобилна инспекция" (ГДАИ), смята Караджов и припомня, че е отправил това предложение още при встъпването си в длъжност като ресорен министър през януари.

"Радвам се, че сега всички прегърнаха тази идея, защото през януари повечето бяха скептични. Ние обаче не сме спрели да работим и следващата седмица ще внесем нужните промени в законите", каза Караджов.

В публикацията си министър Караджов обръща внимание на реакциите след случаи на корупция в автомобилната администрация.

"Понякога имам усещането, че живеем в паралелна реалност. Борбата с корупцията се представя като чадър над корупцията. Уволнението на корумпета - като чистка на несправедливо оклеветени. Запазването на следствена тайна, за да се съберат доказателства - като прикриване на скандал. И най-много се възмущават хора, които доскоро управляваха България и не са направили нищо за прекратяване на порочните практики в Главна дирекция "Автомобилна инспекция", посочва той.

Министър Караджов определя като лъжа твърденията, че Министерството на транспорта се е опитало да скрие скандала със служителите на ГДАИ, поискали подкуп от шофьорите на реквизита на Роби Уилямс. Всичко е документирано и всеки може да го провери. За никакво укриване на скандала не може да става дума. Още повече, че през цялото време водещото министерство е МВР, а ние, от министерство на транспорта и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИААА) подпомагаме неговите действия, уточнява Караджов.

Още от първия си ден като министър съм обявил нулева толератност към корупцията и предприемам действия и при най-малкото съмнение за нарушаването на правилата, уверява министърът на транспорта и съобщенията. Според него красноречив факт за това е, че освен двамата инспектори веднага бяха уволнени и тези, които е трябвало да контролират работата им и да не допускат подобни порочни практики. Това са прекият им ръководител, както и двама инспектори в отдел "Контрол и статистика" в ГД "Автомобилна администрация".

Откакто съм министър, всеки сигнал, който е подаден, независимо за какво се отнася - дали е за корупция, дали е за нередност или за безхаберие, се проверява щателно, уверява Караджов.

Той посочва, че досега е получил 25 писмени сигнала и около 20 устни, като шест от тях са за корупция. Всички писмени сигнали са изпратени в прокуратурата, заедно с установените доказателства.

Отделно са уволнени още 10 служители на ГДАИ за корупция. Те не са предадени на прокуратурата, защото сигналите срещу тях са устни и подателите не желаят да го направят писмено. Но дори и тогава съм безкомпромисен, посочва министърът.

Караджов припомня също, че в в ГДАИ има система за анонимно подаване на сигнали от служители на дирекцията. През нея са постъпили два сигнала за корупция, които след проверка също са препратени на прокуратурата. В момента се работи по четири нови сигнала за корупция и когато бъдат установени фактите, ще бъдат предприети мерки, съобщи още Караджов.

Понеже изведнъж всички поискаха инспекторите в ГДАИ да има бодикамери. Това е също добра новина, защото ГДАИ отдавна настоява за това, но политиците все не намират пари. За последно миналата година е имало предложение за закупуване на бодикамери. И тогава не е имало пари. Надявам се, че в новия бюджет това ще бъде най-после решено, смята той.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.