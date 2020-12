Джо Байдън обвини Министерството на отбраната в "безотговорност" заради това, че на екипа му не е била предоставена информация по време на преходния период по предаването на властта, съобщи Би Би Си. Новоизбраният президент на САЩ също така заяви, че агенциите, отговорни за сигурността на САЩ, са претърпели "огромни щети" по време на упралвнието на Доналд Тръмп.

Настоящата администрация на президента Доналд Тръмп прави спънки на гладкия преход във властта, особен по въпросите, свързани с отбраната, заяви избраният президент Джо Байдън, цитиран от световните агенции.

"Точно сега ние не получаваме цялата информация, от която се нуждаем от отиващата си администрация в ключови области, свързани със сигурността", заяви Байдън и определи това като безотговорност.

Той каза, че някои ведомства са оказали съдействие при предаване на пълномощията, но в други, на първо място министерството на отбраната, има пречки от страна на политическото ръководство на ведомството.

"На много ведомства, които са жизненоважни за нашата безопасност, са нанесени огромни щети. Много от тях са опустошени що се касае до наличие на персонал, възможности и състояние на моралния дух", заяви Байдън.

Той каза още, че следващата американска администрация ще се заеме с осъвременяване на приоритетите в областта на отбраната, за да противодейства на стратегическите предизвикателства от страна на Русия и на Китай.

След изказването на Байдън шефът на Пентагона Кристофър Милър заяви, че служителите са "работили с изключителен професионализъм в подкрепа на преходните дейности". "Министерството на отбраната проведе 164 интервюта с над 400 служители и предостави над 5000 страници документи - много повече от първоначално поисканото от преходния екип на Байдън," каза той. Говорител заяви, че Пентагонът е бил "напълно прозрачен" с екипа на новоизбрания президент.

Right now, my team isn’t getting all the information that we need from the outgoing administration in key national security areas.



It’s nothing short of irresponsible. pic.twitter.com/T67NbgSFLl