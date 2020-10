Множество поправки в критичната резолюция за върховенството на закона в България ще бъдат гласувани тази вечер в Европейския парламент. Голяма част от тях са внесени от Европейската народна партия.

Този следобед стана ясно, че е изтеглен добавеният текст за "изтъкнат магнат с 18 обвинения, който е наливал финансови средства в протестите у нас".

Той визираше разпространените от прокуратурата аудиозаписи, в които укриващият се в Дубай Васил Божков признава персонален ангажимент към недоволството срещу правителството на Бойко Борисов.

Авторката на предложенията за изменения - малтийската депутатка от ЕНП Роберта Мецола, написа в официалния си Туитър акаунт:

"Дишайте спокойно, парламентарната група на ЕНП никога не е твърдяла и не е имала намерение да казва, че всички протестиращи в България са платени. Всъщност, много от нашите изменения укрепват правото на протест. Разбираме, че въпросното изменение отваря възможност за погрешно тълкуване и затова то е оттеглено".

Take a breath guys. The @EPPGroup never said or intended to say everyone protesting in Bulgaria is paid. In fact, many of our amendments strengthen the right to protest. We do understand though that the amendment in question has been open to misinterpretation & has been withdrawn