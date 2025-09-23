Божанов, Белобрадова и Симидчиев предлагат национален координатор за ИИ, консултативен съвет за етичното му прилагане и отваряне на архивите на БНР, БНТ и БТА за трениране на отворени модели

212 Снимка: "Да, България"

Депутати от "Да, България" - съпредседателят на партията Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова и Александър Симидчиев, представиха проект за изцяло нов Закон за използването и развитието на изкуствения интелект в България, предава БНР.

С него се цели прилагане на европейските регламенти, повишаване на конкурентоспособността и привличане на инвеститори, подобряване на административните услуги, прилагането на изкуствения интелект в образованието и здравеопазването.

"Важно е във времената на толкова динамична технологична трансформация и България да има съответната нормативна и организационна рамка за това как тия технологии ще се използват в полза на обществото и ще се ограничат техните рискове", обясни Божидар Божанов. Според него "министърът на електронното управление следва да отговаря за използването на изкуствения интелект в обществения сектор, а министърът на иновациите и растежа да се занимава с насърчаването на неговото използване в частния сектор".

Също така следва да има и национален координатор за изкуствения интелект и консултативен съвет за етичното прилагане.

Законопроектът създава механизъм, с който държавата да предостави всички публични документи и данни, с които разполага, за научно-изследователска дейност.

Предлага се с цел трениране на отворени модели за по-добра работа на български език с изкуствения интелект архивите на БНР, БНТ и БТА, както и научни публикации, финансирани с публични средства, да бъдат достъпни безплатно.

Предвижда се предоставяне на целево финансиране, своеобразни ваучери по реда на Закона за насърчаване на малки и средни предприятия, за внедряване на технологии с изкуствен интелект.

В новия законопроект се акцентира върху ограничаване на рисковете от новите технологии - сред тях самолечението, насърчаването на престъпно поведение, дискриминационното поведение спрямо уязвими групи и развиването на зависимости и пристрастяване, подчерта Божидар Божанов.

"Напоследък имаше един случай, който разтърси обществата в развития свят - един модел за изкуствен интелект, един чат-бот насърчи тийнейджър да се самоубие. Не би трябвало изкуствен интелект да може да прави това, но за съжаление начинът, по който се тренират моделите, е такъв, че те максимизират това да бъдат одобрени от потребителите. Ролята на държавата в случая е най-малкото да знае, че има риск това да се случи, да проверява регулярно това дали се случва с най-популярните модели и да го докладва за неговото отстраняване", каза Божанов.

Законопроектът ще бъде внесен още следващата седмица в Народното събрание.

