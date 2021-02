Осъждането на Навални е неприемливо. Той трябва да бъде освободен максимално бързо, категоричен е на страницата си във фейсбук премиерът Бойко Борисов. Съдебните процеси не трябва да бъдат политизирани. Недопустимо е и продължаващото насилие срещу мирно протестиращи руски граждани, изтъкна българският министър-председател.

На 1 февруари премиерът написа в социалната мрежа, че "българското правителство осъжда прекомерната сила, която се използва срещу Навални, съпругата му и демонстрантите в Русия". Срещу мирно протестиращи не трябва да бъде използвана сила. Хората трябва да имат право да изразяват мнението си, добави тогава Борисов.

Решението за ефективна присъда на Алексей Навални, след като е бил лекуван в чужбина след опит за отравяне, е напълно неприемливо. Това написа вчера в официалния си профил в Туитър вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Призоваваме решенията на Европейския съд за правата на човека да бъдат спазени, правото на справедлив процес е основно човешко право, което е неоспоримо, допълва външният министър.

The decision to jail @Navalny after having been treated abroad after poisoning attempt is utterly unacceptable. We call the decisions of #ECHR to be respected, the right of fair trial is a fundamental human right that is undeniable. pic.twitter.com/57n64aKbUn