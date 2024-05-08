Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от Пловдив-област.
Предсрочни избори 2024
- БНО
- 1. Петър Евтимов Евтимов
- 2. Теодор Лъчезаров Захариев
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Георги Христов Бонев
- 2. Атанас Ангелов Петров
- 3. Георги Славчев Крънчев
- 4. Йордан Атанасов Петров
- 5. Галин Недялков Петров
- 6. Орлин Иванов Пандарев
- 7. Йохан Николаев Киров
- 8. Марина Боянова Веселинова
- 9. Кирил Костадинов Чинов
- 10. Живка Стойчева Стойчева
- 11. Анелия Христова Христова-Кирилова
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Кръстьо Стоянов Врачев
- 2. Димитър Валентинов Гюрев
- 3. Чавдар Ангелов Земярски
- 4. Румяна Иванова Иванова
- 5. Георги Янков Самаров
- 6. Ангелина Тодорова Русинова
- 7. Владимир Христов Топалов
- 8. Маргарита Димова Димова
- 9. Стойчо Димитров Босев
- 10. Димитър Емилов Махнев
- 11. Иванка Славчева Танчевска
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Атанас Георгиев Танев
- 2. Христо Велинов Стоянов
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Стоян Сашов Кръстанов
- 2. Йордан Иванов Атанасов
- 3. Красимир Владимиров Куцаров
- 4. Драгомир Александров Стоянов
- 5. Теодора Иванова Георгиева
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. СТАНИСЛАВ СВЕТОЗАРОВ БАЛАБАНОВ
- 2. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
- 3. ВАСИЛ АТАНАСОВ ПЕТЛЕШКОВ
- 4. ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ГЕНОВ
- 5. РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
- 6. МАРИЯ ИВАНОВА МИНЧЕВА
- 7. КОСТАДИН ПЕТРОВ КЕКОВ
- 8. ВЛАДИМИР ИВАНОВ НЕДЯЛКОВ
- 9. ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧЕРВЕНКОВ
- 10. ХРИСТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
- 11. РОСИНА ТОДОРОВА ДОЙЧЕВСКА
- 12. БОЯН ИЛИЕВ ЧАЛЪКОВ
- 13. ЗАХАРИ МИХАЙЛОВ ЗАХАРИЕВ
- 14. КИРИЛ СТОЯНОВ ДЕШЕВ
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Рамадан Байрам Аталай
- 2. Ердуан Сали Мехмед
- 3. Джемил Ахмед Караали
- 4. Денис Себахтин Христова
- 5. Сезгин Ариф Мехмед
- 6. Селим Айнур Емин
- 7. Сюзан Орхан Моллаюсеин
- 8. Ахмад Луай Мохамед Рифат Ал-Юсеф
- 9. Стелиян Пламенов Шалски
- 10. Рангел Христов Божков
- 11. Ердем Ерол Читали
- 12. Надя Стефанова Манолова
- 13. Сибел Юксел Рамаданова
- 14. Сабри Халилов Кърмаджиев
- 15. Суат Бирол Али
- 16. Онур Фетхи Мурад
- 17. Джанер Иляз Яхачауш
- 18. Атанас Иванов Василев
- 19. Ахмед Адемов Ислямов
- 20. Берна Мехмед Смаил
- 21. Бирджан Ерджан Алимолла
- 22. Кемал Мустафов Тинев
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Атанас Василев Василев
- 2. Славко Василев Дончев
- 3. Антоанета Стефанова Джельова
- 4. Георги Богоев Богоев
- 5. Никола Петров Кайряков
- 6. Живко Петров Стоев
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Михаил Янков Мутафчиев
- 2. Марчело Стоянов Ризов
- 3. Васил Георгиев Адамов
- 4. Здравец Николов Хайтов
- 5. Славка Богданова Цакова
- 6. Стоян Красимиров Огнянов
- 7. Димитър Йорданов Касъмов
- ЦЕНТЪР
- 1. РУМЕН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ
- 2. НИКОЛАЙ ГАВРАИЛОВ ЧИЛИНГИРОВ
- 3. ФАНКА БОЖКОВА ВЛАДИМИРОВА
- 4. ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
- 5. НЕДЯЛКА ПЛАМЕНОВА РАНГЕЛОВА
- 6. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ГИДИКОВ
- 7. АНГЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
- 8. ФИКРЕТ ХЮДАЕТОВ ШАБАНОВ
- 9. БОНЬО ДОНЧЕВ КЪРДЖАЛИЙСКИ
- 10. СТОЯН ХРИСТОВ КАМЕНОВ
- 11. АНАСТАС ИВАНОВ КОСТОВ
- 12. АТАНАС ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
- 13. ЖАНКО ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ
- 14. ИВАЙЛО ДОНЧЕВ ДЕНЕВ
- 15. ДОБРОМИР ПАВЛЕВ ИВАНОВ
- 16. РУСКА ИВАНОВА КИРИШЕВА
- 17. ЕМИЛ ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ
- 18. СПАС СТОЯНОВ АБРАШЕВ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Стефан Иванов Методиев
- 2. Благой Атанасов Савов
- 3. Георги Стоянов Захариев
- 4. Димитър Методиев Петров
- 5. Милчо Райков Минчев
- 6. Петка Иванова Димитрова
- 7. Ивайло Атанасов Василев
- 8. Златка Вълкова Иванова
- 9. Стефан Георгиев Харизанов
- 10. Любомир Иванов Славков
- 11. Лъчезар Димитров Димитров
- 12. Николай Кунев Колев
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Чавдар Демиров Борачев
- 2. Искра Благоева Павлова
- 3. Цвета Иванова Павлова
- 4. Камен Ненчев Илиев
- 5. Силвия Милчева Тошева
- 6. Лозан Благов Пенов
- 7. Иван Благоев Кочев
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Стефан Христев Шипкалиев
- 2. Ива Любомирова Христова
- 3. Георги Димитров Чинин
- 4. Люба Петрова Шопова
- 5. Янка Христова Атанасова
- 6. Милена Стефанова Шипкалиева
- 7. Люба Илиева Шопова
- 8. Лазар Кирилов Бакалов
- 9. Невена Василева Нешева
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. Рада Семкова Марова
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Никола Георгиев Ликов
- 2. Светлозар Аргиров Янков
- 3. Диана Запрянова Барабанова
- 4. Венцислав Георгиев Михалакев
- 5. Даниела Тодорова Пирянкова
- 6. Пламен Тодоров Кабаков
- 7. Радослав Иванов Угренов
- 8. Димитър Юриев Димитров
- 9. Петя Любенова Гогова
- 10. Димитър Иванов Трунгов
- 11. Стоянка Тодорова Николова
- 12. Стефан Йорданов Послийски
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Венелина Венкова Балтаджиева
- 2. Надежда Косева Йорданова-Рамдан
- 3. Михаил Костадинов Влахов
- 4. Иван Ненков Нейчев
- 5. Рафаел Йоан Левиев
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Михаил Емилов Груев
- 2. Георги Петров Петров
- 3. Евтим Георгиев Лозанов
- ПП МЕЧ
- 1. Красимир Димчев Дончев
- 2. Марин Георгиев Поповски
- 3. Иван Калоферов Калоферов
- 4. Борислав Атанасов Георгиев
- 5. Марчело Иванов Вълков
- 6. Тодор Руменов Алексиев
- 7. Веселина Стефанова Ангелова
- 8. Светослав Жоров Лавчиев
- 9. Димитър Данчев Данев
- 10. Иван Василев Трифонов
- 11. Георги Петров Коловски
- 12. Стефка Николова Николова
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Вилина Димитрова Дишева
- 2. Саша Видева Видева
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Димитър Ангелов Чолаков
- 2. Яни Панайотов Иванов
- 3. Апостол Панков Тименов
- 4. Атанас Борисов Къцов
- 5. Мария Димитрова Колева
- 6. Христо Христов Боричев
- 7. Генка Стефанова Дребчева
- 8. Недко Стоилов Стоянов
- 9. София Василева Илиева
- 10. Димитър Александров Ковачев
- 11. Димитър Илиев Илиев
- 12. Христо Николов Христов
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Дарин Димитров Георгиев
- 2. Костадин Илиев Хаджийски
- 3. Ивайло Валентинов Симеонов
- 4. Димитър Пламенов Захариев
- 5. Христо Стефанов Стефанов
- 6. Димитър Иванов Тосев
- 7. Димитър Иванов Тухлов
- 8. Христо Димитров Нечев
- 9. Ема Делчева Карачоджукова
- 10. Никола Пламенов Минков
- 11. Илия Луков Немски
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Гънчо Койчев Гънчев
- 2. Деница Нешева Чонова
- 3. Живка Ангелова Атанасова
- 4. Владимир Николов Чанков
- 5. Красимир Георгиев Димитров
- 6. Зарко Крумов Матев
- 7. Мария Вескова Малчева
- 8. Асен Димитров Панайотов
- 9. Атанас Николов Гургов
- 10. Виолета Петрова Манолова
- 11. Любомир Спиридонов Раков
- Зелено движение
- 1. Мая Христова Христозова
- 2. Тома Георгиев Белев
- 3. Даниел Стефанов Начев
- 4. Иван Василев Бояджиев
- 5. Стоилко Николов Апостолов
- 6. Христо Трайков Граматиков
- 7. Мария Иванова Кръстанова
- 8. Даниел Иванов Ангелов
- 9. Екатерина Любомирова Великова
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Николай Костадинов Найденов
- 2. Николай Емануилов Янков
- 3. Иванка Георгиева Атанасова
- 4. Мариан Ангелов Велев
- 5. Николай Петков Камбуров
- 6. Александър Георгиев Кошов
- 7. Анелия Георгиева Георгиева
- 8. Рангел Тодоров Николов
- 9. Теодора Петрова Кръстева
- 10. Найден Славов Стайков
- 11. Петър Асенов Казаков
- 12. Христо Георгиев Стоянов
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Борис Янков Ячев
- 2. Елена Филипова Филева
- 3. Костадин Николов Дамянов
- 4. Александър Андонов Андонов
- 5. Надежда Асенова Гърбева
- 6. Евгени Коцев Костенаров
- 7. Галина Петкова Карауланова
- 8. Андон Боянов Андонов
- 9. Иван Добрев Шишков
- 10. Пенка Иванова Деведжиева
- 11. Евгений Аргиров Караиванов
- 12. Манол Иванов Чакъров
- 13. Тодор Иванов Танковски
- 14. Димитрийка Петкова Лалова
- 15. Емануил Йорданов Запрянов
- 16. Георги Фотев Белев
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Александър Андреев Андреев
- 2. Мариян Тонев Дечев
- 3. Иван Цвятков Хаджийски
- 4. Христина Александрова Жукова
- 5. Лидия Василева Данчева
- 6. Георги Костадинов Илчев
- 7. Николай Шанков Бонев
- 8. Найден Павлов Павлов
- 9. Христо Тодоров Кисов
- 10. Иван Димов Зънзов
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- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Веска Маринова Ненчева
- 2. Ралица Костадинова Сатанска
- 3. Мария Петкова Мустакова
- 4. Иван Йосифов Яков
- 5. Запрян Трифонов Христев
- 6. Симеон Рангелов Иванов
- 7. Тодор Рашков Личев
- 8. Алекс Цеков Гигов
- 9. Илиян Стоев Марков
- 10. Никола Петков Иванов
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Атанас Илиев Кръстев
- 2. Марин Стефанов Ножаров
- 3. Георги Стоянов Батакчиев
- 4. Борислав Владимиров Сертов
- 5. Иван Гошев Стойков
- 6. Емил Кирилов Хаджиев
- 7. Мартин Леонидов Бурнарски
- 8. Румен Минков Минков
- 9. Георги Тодоров Начев
- 10. Огнян Петров Найденов
- 11. Иван Димитров Гюров
- 12. Георги Борисов Топузов
- 13. Петър Василев Гидженов
- 14. Детелин Весков Кънчев
- 15. Иван Красимиров Попов
- 16. Николай Стефанов Андонов
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Богдан Валериев Богданов
- 2. Катя Максимова Панева
- 3. Христо Йорданов Даскалов
- 4. Андрей Димов Кръстев
- 5. Антония Тодорова Добрева
- 6. Георги Иванов Гюлев
- 7. Кристина Трифонова Влашка
- 8. Константин Петков Смиленов
- 9. Павел Милков Бодушки
- 10. Георги Борисов Качев
- 11. Деница Иванова Георгиева
- 12. Никола Димитров Мандев
- 13. Христо Николаев Близнаков
- 14. Петър Жечев Радевски
- 15. Димитър Иванов Въчков
- 16. Цветелина Иванова Атанасова
- 17. Йордан Антонов Джамбазов
- 18. Евелин Николов Ангелов
- 19. Владимир Бонов Славенски
- ГЕРБ-СДС
- 1. Цвета Вълчева Караянчева
- 2. Иван Йовков Червенков
- 3. Йордан Стоянов Кръстанов
- 4. Младен Николов Шишков
- 5. Доньо Тодоров Тодоров
- 6. Пламен Димитров Спасов
- 7. Александър Бисеров Иванов
- 8. Весела Иванова Тошкова
- 9. Живко Иванов Здравков
- 10. Цветелина Костадинова Дурданова
- 11. Иван Николов Петков
- 12. Асен Стоянов Витанов
- 13. Ваня Ангелова Лазарова
- 14. Петър Димитров Матрев
- 15. Ивайло Стефанов Сираков
- 16. Иван Дончев Мусеров
- 17. Нели Маринова Минчева
- 18. Пантелей Атанасов Тодоров
- 19. Румяна Димитрова Апостолова
- 20. Кристиан Владимиров Йосифов
- 21. Генчо Добрев Кинаров
- 22. Енислав Стоянов Велков
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Марко Христев Петров
- 2. Димитър Павлов Шишков
- 3. Кръстьо Запрянов Цветков
- 4. Иванка Господинова Хаджиева
- 5. Гошо Петров Дамянов
- 6. Петко Ангелов Петков
- 7. Иван Тотев Стоянов
- 8. Валерий Благоев Бръмбаров
- 9. Методи Иванов Спасов
- 10. Стоян Крумов Мирчев
- 11. Васил Петров Пачалиев
- 12. Вълю Раев Илиев
- 13. Христо Димитров Шишков