Нова организация на движение се въвежда на бул. "Кукленско шосе" заради ремонта на пътя.

Ограничават движението по част от бул. "Кукленско шосе"
От днес до 15 септември се затваря източното платно между кръстовището при Митническо бюро Пловдив до землищната граница на Община Пловдив, съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

Движението ще се осъществява двупосочно в западното платно.

От ОКТ съветват шофьорите да бъдат внимателни и да спазват временната организация на движение.

Ремонтните дейности на бул. "Кукленско шосе" започнаха още през 2019 година. Първо беше ремонтирана отсечката между ул. "Даме Груев" и ул. "Скопие". 5 години по-късно дейностите отново стартираха, като се извършваха поетапно, за да не се блокира напълно движението. Първоначално изпълнителите работеха в участъка между улиците "Скопие" и "Индустриална". След него дейностите продължиха от ул. "Индустриална" до Митницата. В началото на юли започна предпоследната отсечка от землищната граница на Пловдив до Митницата.

 

