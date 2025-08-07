69-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент в пловдивския район "Тракия", съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
Огънят в жилището е пламнал вчера следобед. На място са изпратени две пожарни коли с 2 екипа огнеборци, които са потушили пожара.
Пострадалата жена, която е живеела в апартамента, е откарана в болница с изгаряния по крайниците, съобщава БНР.
Огънят е унищожил аспиратор в кухнята, опушени са и стените на помещението, но останалата част на жилището е спасена.
