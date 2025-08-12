През второто тримесечие най-висок ръст отчитат в областите "Образование" - с 21.2%, "Държавно управление" - със 17.9%, и "Добивна промишленост" - с 8.5%

237 Снимка: БТА

Средната работна заплата за София-град е най-високата в страната и през юни тя достига 3467 лева. Това показват данните от Националния статистически институт, предаде БНР.

Най-ниската е средната заплата в Кюстендил - 1777 лева. За юни данните показват, че брутната средна заплата общо за страната е 2547 лева.

Спрямо първото тримесечие на 2025 г. най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в дейностите "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 24.8%, в "Операции с недвижими имоти" - с 3.5%, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 2.4%.

През юни най-високи са заплатите на наетите лица в следните дейности:

- "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;

- "Далекосъобщения" - 5682 лева;

- "Финансови и застрахователни дейности" - 3666 лева;

- "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3587 лева.

Традиционно, най-нископлатени продължават да са наетите в хотелиерство и ресторантьорство - 1558 лева, и селско, горско и рибно стопанство - 1 723 лева.

През второто тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 572 лв. и се увеличава спрямо първото тримесечие на 2025 г. с 5.3%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Образование" - с 21.2%, "Държавно управление" - със 17.9%, и "Добивна промишленост" - с 8.5%, показват данните. Броят на наетите към края на юни 2025 г. се увеличава с над 30 000 души спрямо края на март и достига 2 380 000 души.

На фона на тези заплати от КНСБ изчислиха, че към края на второто тримесечие на 2025 г., издръжката на тричленно семейство в България (двама възрастни и едно дете до 14 години) изисква нетен месечен доход от 2748 лева. За самостоятелно живеещ работещ човек нужният доход е 1526 лв. Това сочат последните данни на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, представени по време на пресконференция, на която бяха огласени резултатите от наблюдението на потребителските цени и размера на заплатата за издръжка.

