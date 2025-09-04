Екипи на общинското предприятие (ОП) "Чистота" по традиция измиха паметника на Съединението на едноименния площад в Пловдив, където ще се състои официалното честване по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. За целта бяха използвани два тона вода и 15 литра шампоан с аромат на българска роза, каза директорът на предприятието Десислава Георгиева пред БТА.

Около 700 служители на ОП "Чистота" са ангажирани с почистването на града преди празника. Предстои цялостно измиване на площад "Съединение" и главната улица, посочи Георгиева.

По-рано тази седмица общинското предприятие "Градини и паркове" облагороди зелените площи на площад "Съединение" за празника на Пловдив. За първа година пред Археологическия музей бяха засадени стотици цветя от видовете ирезине, колеос и салвия. Озеленителите допълниха композицията и с храстовидна растителност от вида лагерстремия, известна със своите декоративни качества и дълготраен цъфтеж.

"Обединени ще успеем!": Политици отправиха поздрави за Деня на Съединението
По повод предстоящото честване на Деня на Съединението бе извършено и цялостно почистване на всички входно-изходни артерии на града. Дейностите обхванаха машинно метене и измиване на пътните платна, почистване на трева, събиране на отпадъци от тротоари и прилежащи пространства. Измити и почистени са автобусните спирки по основни булеварди и ключови артерии като бул. "Цар Борис Трети Обединител", бул. "Източен", бул. "Менделеев", бул. "Найчо Цанов", бул. "Санкт Петербург" и др.

С близо 400 нови знамена Пловдив ще посрещне Деня на Съединението на България и Празника на града.

