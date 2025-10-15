77 Снимка: БТА

Общинският съвет на Пловдив отхвърли предложението кмета на града да възложи обществена поръчка за пътнически превоз по градските автобусни линии от Общинската транспортна схема. Решението бе взето с 20 гласа "за" и 24 "въздържал се", предаде БТА.

Поради системното неизпълнение на част от основните задължения на изпълнителите по договорите за превоз на пътници по основни автобусни линии и на основание договореностите между страните действащите договори от 2016 г., 2018 г. и 2021 г. бяха поетапно предсрочно прекратявани през предходната и в началото на тази година. Предвид това и съществуващият риск от прекъсване на значимата обществена услуга, изпълнението на задълженията за извършване на същата беше възложено след проведена процедура на "пряко възлагане".

По време на дебатите Яна Димитрова от групата на "Браво, Пловдив" посочи, че няма актуализирана общинската транспортна схема, което означава, че маршрутите и разписанията ще са същите, а в много точки на града автобуси не достигат.

Веселина Александрова от "Продължаваме промяната - Демократична България" коментира, че няма информация за какво конкретно гласуват, тъй като не е представен договорът за бъдещата обществена поръчка и критериите в него. Според нея правилният ред е да се одобри нова транспортна схема и тогава да се избира превозвач.

Славчо Атанасов от "Съединени за Пловдив" отбеляза, че в момента община Пловдив се обслужва от между 210 и 230 автобуса. Преди 15 години, когато все още не се разрастваше така строителството и имаше по-малко задръствания, градът се обслужваше от 290 автобуса и 40 тролейбуса, каза Атанасов. Според него с искането на общините "Родопи" и "Марица" да се удължат курсовете до техни населени места проблемът ще се задълбочи. Електробусите ще са 20 броя и те няма да решат проблема на Пловдив с транспорта, допълни общинският съветник.

Зам.-кметът по транспорт Александър Държиков подчерта, че голям процент от засегнатите теми не са в предмета и същността на днешното предложение. По думите му то се внася, за да се отговори на изискването за наредба на Министерството на транспорта и съобщенията. Според нея по решение на Общинския съвет кметът на общината възлага превозите по автобусните линии. Това е първата стъпка и не става въпрос за договори и транспортни схеми, каза Държиков. Той коментира, че документацията по бъдещия договор е готова на 90 процента и преди обявяването на обществената поръчка той ще бъде представен на съветниците. "Актуализирането на транспортната схема започва с изготвянето на генерален план за организация на движението. Май месец аз заварих Пловдив без генерален план и нула действия по неговото изработване", коментира зам.-кметът. По думите му новият план ще може да се разгледа в Общинския съвет след година.

"От 20 години дружеството за градския транспорт е приватизирано и са унищожени възможности за общински градски транспорт и за две години очаквате с магическа пръчка той да стане изряден", каза в началото на днешното заседание в отговор на запитване по темата кметът Костадин Димитров. Той посочи, че миналата година някои от превозвачите от 10 автобуса пускаха три по линия, а сега има 95 процента изпълнение на ангажиментите, по-малко напрежение през лятото и наложени санкции на всички превозвачи. Заработването на "Екобус" и електрическите автобуси са част от стъпките за решаване на проблема с транспорта, допълни Димитров.

