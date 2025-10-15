Общинският съвет на Пловдив прие проектобюджета на общината за 2026 година и актуализира бюджетната прогноза за периода 2027-2028 година. Предложението бе част от дневния ред на днешното заседание на съвета, предава БТА. Общинарите решиха и да бъде осигурено съфинансиране в размер на 19 млн. лева на проект за нов булевард и училища.

Предвижда се следващата година местните приходи да са 123,5 млн. евро, а дългът на общината да спадне от 53,2 млн. евро на 47,4 млн. евро.

За периода 2026-2028 година Община Пловдив има намерение за сключване на договор за финансов лизинг за закупуване на специализирана техника за по-доброто поддържане на зелените площи, парковете и чистотата на градската среда в интерес на гражданите, пише в докладната.

Общинският съвет реши още да бъде осигурено съфинансиране в размер на 19 млн. лева по проект "Пловдив - достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование" по процедура "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини - основни центрове на растеж". Средствата ще бъдат заложени в бюджетите на общината за 2026-а и 2027 година.

Проектът е в партньорство с Административния съд и предвижда развитие на пътно-транспортните връзки и веломрежа чрез изграждане продължение на бул. "Санкт Петербург", изграждане на нова образователна инфраструктура за Математическата гимназия "Акад. Кирил Попов", строеж и оборудване на нов и модерен сграден фонд на Основно училище "Алеко Константинов", както и осъществяване на енергийно обновяване на Административен съд-Пловдив.

Проектното предложение е част от одобрените за финансиране в резервен списък на Министерството на регионалното развитие и благоустройството проекти, като за същото е осигурен частичен грантов ресурс от 14 млн. лева.

