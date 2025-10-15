"Целта ни е да превърнем града в по-зелено, по-приветливо и по-здравословно място за живеене", заяви директорът на "Градини и паркове" Радина Андреева

161 Снимка: Булфото

Общинското предприятие (ОП) "Градини и паркове" в Пловдив закупи нова специализирана техника за премахване на пънове на отсечени дървета, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Пъновете от отсечените болни и стари дървета, които застрашават здравето и имуществото на пловдивчани, ще бъдат премахвани бързо, след като ОП "Градини и паркове" закупи нова фреза за вертикално раздробяване на дънери Dipperfox 400.

Тя тежи 190 кг, има форма на свредел и раздробява пънове за 50 секунди. По този начин много по-бързо и лесно се осигурява място за засаждането на ново дърво. Обогатяването на автопарка на ОП "Градини и паркове" със специализирана техника е част от устойчивата политика на общинското предприятие за по-зелен и по-красив Пловдив, посочват от общината, добавя БТА.

Снимка: Община Пловдив

"Целта ни е да превърнем града в по-зелено, по-приветливо и по-здравословно място за живеене. Работим активно по засаждането на нови дървета, създаването на зелени кътчета в кварталите и обновяването на съществуващите паркове. Зелената инфраструктура не е само естетика - тя е ключова за по-чист въздух, по-ниски температури през лятото и по-добро качество на живот. Вярваме, че с последователни усилия можем да направим града ни по-жив и устойчив на климатичните предизвикателства", коментира директорът на ОП "Градини и паркове" Радина Андреева, цитирана в съобщението.

Машината, която струва 35 500 лева, е купена със средства от бюджета на ОП "Градини и паркове". От миналата година предприятието притежава и машина за вадене и преместване на дървета.

Днес Общинският съвет на Пловдив прие проектобюджета на общината за 2026 година и актуализира бюджетната прогноза за периода 2027-2028 година. За периода 2026-2028 година Община Пловдив има намерение за сключване на договор за финансов лизинг за закупуване на специализирана техника за по-доброто поддържане на зелените площи, парковете и чистотата на градската среда.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.