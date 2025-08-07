Арестуваха криминално проявен, запалил огън на нерегламентирано сметище до гробищата в Асеновград.

Сезонът на пожарите

Той е задържан вчера след сигнал, подаден около 14:20 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Незабавно на място са изпратени екип на полиция и пожарна, като огънят е бил потушен предварително. Няма пострадали хора.

Пред служителите на реда 46-годишният криминално проявен и осъждан асеновградчанин признал, че се е опитал да запали медни проводници, добавя БТА.

С полицейска заповед той е задържан за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура - Пловдив.

Около 90 на сто от пожарите са заради човешка дейност, припомнят от Областната дирекция. Пожарникарите призовават хората да ограничат използването на открит огън (барбекю, зимнина, почистване), тъй като високите температури и силният вятър допринасят пожарите да се разпространят изключително бързо.

Вижте как криминално проявен подпалва умишлено пожара във Велико Търново (видео)
Виж още Вижте как криминално проявен подпалва умишлено пожара във Велико Търново (видео)

На 27 юли общо 23 екипа гасиха пожари в пловдивските общини Асеновград, Първомай и Брезово. В два от тях участва хеликоптер от 24-та авиационна база "Крумово".

ИЗБРАНО
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си Лайф
Дъщерята на Джони Деп разцелува страстно приятелката си
30697
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда Корнер
Еуфория на "Герена" - "Левски" победи Сабах в последната секунда
5605
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство Бизнес
Еврото идва: Какво да правим с левовете в брой? Пълно ръководство
22495
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия IT
Експерти предупреждават, че AI поема контрол над ядрените оръжия
3321
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракийско погребение Impressio
"Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар" - нова изложба в НАИМ-БАН представя тракий...
3735
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците Trip
България е сред най-предпочитаните страни за лятна почивка на румънците
575
Защо да сменяме водата, когато варим боб Вкусотии
Защо да сменяме водата, когато варим боб
1476
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак Zodiac
Съвместимост с Дева: Най-лоши и най-добри партньори за брак
2077
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините Времето
Северните елени във Финландия стават жертва на горещините
768