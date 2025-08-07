Софийският апелативен съд потвърди оставането за постоянно в ареста на Стоян Денчев, обвинен в тероризъм заради палеж във Велико Търново. За престъплението му стана ясно от видеоклип, публикуван от кмета на града Даниел Панов преди седмица.

От видеото се видя, че обвиняемият умишлено пали със запалка клони и треви между кварталите "Бузлуджа" и "Чолаковци". Близо четири часа продължи потушаването на пламъците.

Вижте как криминално проявен подпалва умишлено пожара във Велико Търново (видео)
С днешна дата съдебният състав прие, че определението на Софийския градски съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение е законосъобразно по всички изложени съображения. Обвиняемият поиска по-лека мярка. От материалите по делото може да се сформира извод за подозрение за евентуална възможност да е извършил престъплението, посочиха апелативните съдии.

Съдебният състав отчете, че палежът е извършен в момент, в който държавата е била в бедствено положение, искала е помощ от ЕС и денонощно доброволци и пожарникари са се борили с огнените стихии, за да опазят населението, предаде БТА.

Магистратите се съгласиха, че няма опасност 33-годишният Денчев да се укрие, но има обосновано предположение за извършване на деянието и опасност да извърши престъпление.

Адвокатът на подпалвача - Симеон Тъпов, поиска промяна на мярката за неотклонение. Защитникът  допусна, че е възможно да има данни за  палеж, но не и за тероризъм, в какъвто е обвинен клиентът му. Адвокатът изрази несъгласие с първата инстанция за опасност Денчев да извърши престъпление.

Пред медиите Тъпов заяви, че клиентът му не е давал обяснение към момента. Той отрече да има данни, че става въпрос за пироман. Може би има някакви доказателства, които говорят за това, че има обосновано предположение, че е извършил палеж, посочи адвокат Симеон Тъпов пред медиите.

Снимка: БТА

Прокурорът по делото посочи, че безспорно е установено това, че Денчев е автор на деянието. Според него обвиняемият осъзнавал, че чрез действията си ще всее страх и смут в населението, с оглед ситуацията в страната с пожарите към онзи момент.

Адвокатът оспори тезата за страх и смут и заяви пред журналисти, че няма такива доказателства. Защитникът добави, че Денчев е гасил пожара. И напомни, че през последните дни има още няколко подобни случая, но задържаните за тези пожари не са обвинени в тероризъм.

Също така посочи за няколко случая от последните дни за задържани заради умишлен палеж, които не са получили обвинение в тероризъм.

Снимка: БТА

