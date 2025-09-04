43 Снимка: БТА

В Пловдив втори ден се провежда кръводарителска акция със социална кауза в Драматичния театър. Всеки, дарил кръв в рамките на кампанията, ще получи два билета за спектакъла "Без кръв", с която се открива фестивала "Сцена на кръстопът". Постановката ще се играе на 10 септември. Кръводарителски пункт е разположен във фоайето на театъра.

Спектакълът е със социална кауза. Акцията по кръводаряване е от 9:30 до 13:00 часа във фоайето на културната институция. Хората, които желаят да помогнат, но не могат да даряват кръв, ще имат възможност да купят билети със социална кауза.

"Идеята се роди от директора на театъра и "Сцена на кръстопът". И искахме тази година фестивала "Сцена на кръстопът" да го открием една идея малко по-различно, с кауза. Реално така се роди самата идея. Искаме да бъдем социални, искаме да бъдем за хората. И първо се роди идеята за даряването за кръв и след това се роди другата идея, защото не всеки може да дари кръв. Затова всеки, който иска, може да закупи билет и всички средства ще отидат за изграждането на детската клиника към УМБАЛ "Свети Георги", каза Никола Боев, маркетинг и ПР на Драматичен театър-Пловдив.

Eжегодно над 28 000 подрастващи се нуждаят от медицинска грижа в спешните отделения, а около 5 500 постъпват за хоспитализация, съобщават организаторите.

Благотворителната акция е съвместна с Българския червен кръст. През вчерашния ден са минали 21 кръводарители.

"Много добра бройка е това, защото все пак излизаме от труден период, летния, в който постъпленията на кръв са по-малки. Имахме известни затруднения, специално за август месец. Това е една глътка въздуха за нас и много добре като постъпление", коментира д-р Янко Янков, директор на Районен център по трансфузионна хематология-Пловдив.

