Преди време нападателят залял и с урина жертвата си

В Пловдив 13-годишно момче е било жестоко пребито от 15-годишен ученик в квартал "Гагарин". Потърпевшият е откаран в спешното на УМБАЛ "Свети Георги" и преглеждан повече от пет часа. Детето е в болница, познавало е нападателя, но не са били приятели и не учат в едно училище.

"Състоянието в момента му е добро, но в началото имахме опасения за по-тежки травми. Сега имаме опасения от заплахите на нападателя и ни е страх докъде ще стигне с тях. Ние искаме да дадем гласност на случая и да предпазим и другите деца", разказа бащата на потърпевшия пред "Нова телевизия".

Майката сподели, че в деня на нападението синът ѝ се прибрал посинен, целият в кръв и не можел да си отвори очите.

"Веднага позвънях на 112 и линейката дойде много бързо. След това беше приет в болница, ходихме по много кабинети, взимаха се много изследвания. В началото лекарите смятаха, че може да има сътресение на мозъка. Сега детето ми все още е под наблюдение в болницата", каза тя.

По нейни думи нападателят целенасочено го търсил да го бие. Той разказвал, че жертвата му разпространявала снимки на неговата приятелка, но 13-годишното момче отрича.

Бащата на осмокласникът добави, че на мястото на нападението са били още 4 момчета и 4 момичета, но никой не е помогнал на сина му, а нападателят дори снимал клип на целия побой.

Майката подчерта, че това не е първият случай на тормоз от 15-годишния над нейния син. Преди време той залял с урина 13-годишното момче пред други техни познати.

"Родителите съжаляват за случая, но разбрах, че това не му е първият път в районното. Досега не е наказван сериозно, познат е на институциите. Ние настояваме за наказание. Не може да има такава гавра и жестокост в тези деца. Ще заведем частно дело и няма да оставим нещата така", заяви бащата на жертвата.

Нададателят е задържан за 24 часа, изясняват се обстоятелствата около случилото се, съобщиха от полицията. Образувано е досъдебно производство за нанасяне на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Случаят е докладван и на прокуратурата.

