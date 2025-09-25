Нов клип с насилие между непълнолетни момичета от София се разпространява в социалните мрежи. На видеото се вижда как ученички унижават своя връстничка, скубят я, карат я да се съблича и да целува обувки. 

От СДВР потвърдиха информацията и заявиха, че три от момичетата са установени и са разпитани в 8-о Районно управление в присъствието на родител. Установен е и разпространителят на видеата, предава БНТ.

"Клякай, на колене": Нов клип с насилие над ученичка в Пловдив взриви социалните мрежи (видео)
Виж още "Клякай, на колене": Нов клип с насилие над ученичка в Пловдив взриви социалните мрежи (видео)

От Държавната агенция за закрила на детето са съобщили пред телевизията, че са се самосезирали и са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП и Агенция "Социално подпомагане".

От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.

