Нов клип с насилие в интернет: Ученички унижават момиче, скубят го, карат го да целува обувки
От Държавната агенция за закрила на детето са се самосезирали, поискано е от ГДБОП видеото да бъде свалено
Нов клип с насилие между непълнолетни момичета от София се разпространява в социалните мрежи. На видеото се вижда как ученички унижават своя връстничка, скубят я, карат я да се съблича и да целува обувки.
От СДВР потвърдиха информацията и заявиха, че три от момичетата са установени и са разпитани в 8-о Районно управление в присъствието на родител. Установен е и разпространителят на видеата, предава БНТ.
От Държавната агенция за закрила на детето са съобщили пред телевизията, че са се самосезирали и са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП и Агенция "Социално подпомагане".
От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.