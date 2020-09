Журналистът, член на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) и писател Димитър Кенаров е пострадал при ескалацията на протестите снощи.

Това става ясно от негов пост в Туитър, в който той е пуснал и снимки, на които се вижда, че има рани и синини по лицето.

От думите му става ясно, че той е попаднал в мелето между полицаите и протестиращите.

АЕЖ излезе с позиция по случая, от която става ясно, че заради инцидента с Кенаров ще бъдат информирани международни институции.

"Асоциацията на европейските журналисти - България остро осъжда незаконния арест и полицейското насилие над журналиста и писател Димитър Кенаров. АЕЖ настоява за пълно разследване и наказване на всички замесени и за поемане на отговорност от страна на ръководството на Министерството на вътрешните работи", пишат от там.

От там подробно обясняват как се е случил инцидентът - Кенаров е задържан късно вечерта на 2 септември. Когато полицейски сили освобождават периметъра пред новата сграда на Народното събрание, Кенаров, който заедно с други свои колеги се намира на първа линия и снима, е бил изтласкан до стената на Президентството. Въпреки че е с камера и на маската му има обозначение PRESS, той е задържан и влачен през целия площад до стълбите на бившия Партиен дом.

По време на задържането си, той се опитва да се легитимира и по думите му, постоянно казва на задържащите го полицаи, че е журналист, но без резултат. Пред бившия Партиен дом, докато е на земята, е ритан многократно от поне двама униформени - повечето удари попадат в областта на главата и лицето, където са и основните травми. Той крещи, че не може да диша, но са му поставени белезници.

След това е държан няколко часа на тротоара, по-голямата част от времето с белезници. През това време той на няколко пъти показва журналистическата си карта и обяснява на всеки служител на реда, до когото има достъп, че е журналист. Един от служителите дори взима картата му и говори, за да я покаже на свой началник, но резултат няма - картата е върната и Кенаров остава на площада.

В малките часове в четвъртък е качен в полицейски микробус, където по думите му, престоява близо час, тъй като всички районни полицейски управления били пълни, след което е откаран в Пето РПУ, където са му дадени да напише обяснения и предупредителен протокол, след което е освободен.

Въпреки че фактически е задържан с часове, на Димитър Кенаров не е връчвана заповед за задържане, отказан му е и достъп до адвокат.

"Министерството на вътрешните работи носи огромна отговорност за случилото се. Асоциацията на европейските журналисти започна да прави опити да локализира Кенаров още преди полунощ в сряда. Уведомени бяха Пресцентърът на МВР и ръководителите на операцията пред бившия Партиен дом. Въпреки че беше ясно посочено, че става дума за журналист, който е задържан, докато отразява протестите, представителите на МВР не съдействаха за откриването и освобождаването на Кенаров", смятат от АЕЖ.

Освен травми в областта на лицето и главата, при задържането си Кенаров е останал и без камера, която е била счупена, лежала е на площада и впоследствие изчезнала, докато той е бил с белезници.

АЕЖ категорично осъжда полицейското насилие над журналисти, отразяващи протестите. Има данни и за други незаконни действия на полицията срещу журналисти. Няколко наши колеги от различни медии бяха удряни и обгазени при протестите в сряда. Имаме информация и за друга повредена фотографска техника на репортери.

АЕЖ наблюдава всички тези случаи и ще уведоми международните си партньори за бруталните полицейски действия срещу Димитър Кенаров. Асоциацията ще осигури подкрепа на журналиста да потърси правата си по съдебен път.

В профила си в Туитър Димитър Кенаров е пуснал снимка за случилото се.

"Докато отразявах протестите в София, бях хванат от полицията, хвърлен на земята и брутално ритан в главата. Камерата ми беше отнета и ме накараха да стоя с часове с белезници на тротоара. Много пъти се идентифицирах като журналист без резултат", пише той.

Today, while covering the protests in #Sofia, I was grabbed by the police, thrown to the ground and brutally kicked in the head. My camera was taken away and I was made to stand for hours in handcuffs on the sidewalk. I identified myself as a journalist numerous times to no avail pic.twitter.com/9Y2OuAwjkN