Затварят пътя между Златоград и Ксанти заради ремонт от гръцката страна
Движението ще бъде ограничено от днес до 13 септември
Преминаването през бившия ГКПП "Златоград" ще бъде временно ограничено в периода от 25 август до 13 септември. Ограничението е заради извършване на ремонтни дейности на пътя от гръцка страна, предаде БНР.
Движението по пътя от граничния пункт към гръцкия град Ксанти ще бъде спирано в дните от понеделник до събота от 7 до 19 часа. В неделните дни трафикът по трасето ще бъде без ограничения. Преминаването ще бъде свободно и в часовете от 19 часа вечер до 7 часа сутрин.
Предупредителна табела за наложените временни ограничения е поставена на пътя, изписана на гръцки и на български език. Според предоставената информация на гръцки, затварянето е поради ремонтни дейности по асфалтиране.
Трафикът по пътя Златоград - Ксанти е най-оживен през август, по данни на Община Златоград. Туристическият поток е както от транзитно преминаващи, така и от летовници в Златоград, съчетаващи ваканция на море и планина.