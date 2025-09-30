1199 Снимка: iStock by Getty

На 29 септември светът отбелязва Световния ден на сърцето - ден, в който различни общности и организации напомнят колко сериозна е битката със сърдечносъдовите заболявания. Тази година мотото е "Не пропускай нито един удар" - призив, който звучи еднакво силно както за пациентите, така и за техните близки.

Причината за такъв ден е повече от ясна: всяка година близо 20,5 милиона души по света губят живота си заради сърдечносъдови заболявания. Само в Европейския съюз това са около 4600 души всеки ден. Цифрите са красноречиви и водят до единственият извод, че болестите на сърцето са "убиец №1" на континента, отнемайки повече животи от рака и белодробните болести, взети заедно.

От страните в ЕС най-засегнати са България, Румъния и Унгария. У нас 65% от смъртните случаи при жените и 55% при мъжете са свързани със сърдечносъдовата система, като инфарктът и инсултът са основните причинители. Само през първото полугодие на 2025 г. Регистърът на Националния център по обществено здраве и анализи отчита 6115 случая на инфаркт и близо 25 000 на инсулт.

Един от големите рискови фактори е високият LDL ("лош") холестерол. Той е особено опасен за хора, които вече са преживели инцидент, тъй като при тях шансът за втори е много по-висок. Нивата му се проверяват с кръвен тест на гладно, като първото изследване е препоръчително да се направи още в детска възраст между 9 и 11 години. След това тестът може да се прави на всеки 5 години. Мъжете между 45-65 и жените между 55-65 години е добре да изследват холестерола си веднъж на година-две, а хората над 65 - всяка година.

Защо е нужна тази профилактика? Защото всеки инфаркт оставя следа - запушените съдове спират кръвоснабдяването, част от сърдечните клетки загиват и сърцето вече не работи с пълния си капацитет. При следващо запушване пораженията стават още по-сериозни. Затова хората с много висок риск трябва да поддържат LDL-С холестерол под 1,4 mmol/l. В рисковата група попадат и хората с диабет или бъбречни заболявания - при тях целта е стойности под 1,8 mmol/l, като изследването трябва да е поне веднъж годишно.

Свалянето на "лошия" холестерол става чрез комбинация от по-здравословен начин на живот и при нужда, чрез медикаменти. Храненето е ключово като дневния режим трябва да съдържа по-малко наситени и трансмазнини, повече пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци. В добавка е добре да има редовна физическа активност, поддържане на нормално тегло и пълноценен сън между средно по 8 часа. При някои пациенти обаче тези промени не са достатъчни за сваляне нивата на "лошия" холестерол и при случай на промяна в режима, но все още високи стойности, трябва да се потърси консултация с кардиолог за предписването на подходяща терапия.

