"Въпреки всички съмнения и изкуствено създадени кризи - проектът за театър "София" е спасен. Най-големият общински театър вече ще има нова сцена и през 2026 година ще отбележи своята 60-та годишнина в модернизирана сграда". Това написа в своя фейсбук профил столичният кмет Васил Терзиев.

Днес градоначалникът, заедно с директора на театъра Ириней Константинов и заместник-кметовете по култура Благородна Здравкова, по строителство Никола Лютов и общинския съветник - актьора Веселин Калановски, провериха работата по изпълнение на сценичното оборудване - финалния етап от модернизирането на сградата на най-големия общински театър.

"Обновяването на театър "София" е един от проектите с най-много предизвикателства, които наследихме. Много хора казваха, че няма да стане, че ще загубим милиони левове финансиране, но с общи усилия успяхме да го завършим. Спасихме европейското финансиране и дадохме нов живот на театъра. През декември дейностите по оборудването ще приключат и театралната трупа ще може да се завърне в своя обичан, обновен дом", каза Васил Терзиев.

Столична община може да загуби 9 млн. лв. за забавяне на ремонта на театър "София"
По думите му още в началото са заварили сериозни проблеми - липсвали интериорни проекти, фасадно осветление, трафопост, без който сградата не може да функционира. Беше отнет дори и лицензът на дружеството, което упражнява строителен надзор.

Снимка: Фейсбук профил на Васил Терзиев

"Припомням, че това се случи след уж временна смяна на борда на дружеството - решение, което Общинският съвет взе набързо, без аргументи. С много усилия нашият екип успя да преодолее трудностите и днес ремонтът върви по план. Обновяването ще бъде завършено до края на годината", каза столичният кмет и изброи какво включва проектът:

  • по-висока енергийна ефективност, нова дограма, покрив, отоплителна, ВиК и климатична инсталации;
  • ремонтирани фоайета, централна и камерна зала, гримьорни, административни и санитарни помещения;
  • ново сценично оборудване и технически системи, които ще отговорят на нуждите на съвременния театър;
  • възстановяване на оригинални архитектурни орнаменти на сградата;
  • необходимо ново покривно остъкляване, фасадно осветление и съвременен трафопост;
  • платформа за хора с увреждания - защото театърът трябва да бъде достъпен за всички.

Снимка: Фейсбук профил на Васил Терзиев

Той благодари на екипа на заместник-кмета Никола Лютов, че е успял да спази сроковете и да защити театъра.

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" и бюджета на Столична община.

"Културата е сърцето на един град. Тя ни събира, вдъхновява и ни напомня кои сме. Театър "София" е не просто сграда - това е дом на актьорите, които с любов служат на публиката, и сцена, на която изкуството живее. Ремонтът не е само строителство и техника - той е инвестиция в хората и в бъдещето ни като общество", каза още Терзиев.

Снимка: Фейсбук профил на Васил Терзиев

