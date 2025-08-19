УНСС обяви новите такси за платено обучение, съгласно законовите изисквания.

С 800 лв. обаче е поскъпването на семестриалните такси за специалностите в направление "Икономика", съобщиха от вуза. Досега те бяха 950 лв., но от тази есен студентите ще трябва да плащат по 1825 лв.

"Работи, баба, за да учиш": След скока на таксите за ВУЗ - протест и обещание да ги намалят
Виж още "Работи, баба, за да учиш": След скока на таксите за ВУЗ - протест и обещание да ги намалят

За останалите направления таксите ще се увеличат с до 300 лв. Студентите в платено обучение, приети в предишни години, ще плащат такси, повишени само с 20% спрямо миналата учебна година.

Промените са във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование относно размера на таксите за платено обучение, припомнят от УНСС. Те произтичат от нарастването на държавната субсидия, която вече е три пъти по-голяма, а таксите за платено обучение не могат да бъдат по-ниски от нея.

За улеснение на студенти и родители доплащането на увеличението ще се извършва в периода 16 септември до края на ноември, уточняват от университета.

Промените в таксите за платено обучение са обявени, след като парламентът спешно коригира през юли Закона за висшето образование. Първоначално текстовете в него задължиха висшите учебни заведения на държавна издръжка да спазят изискванията и да увеличат драстично таксите.

Това предизвика студентски протести, тъй като поскъпването беше двойно и дори тройно. Най-голямо то се оказа в Софийския университет, който получава и най-голямата държавна субсидия.

Таксата за химия в платена форма за новоприетите студенти там стана 28 хил. лв., но след промените беше намалена на 9419 лв.  По физика студентите ще плащат 9608 лв., а не 26 хил. лв., какъвто бе първоначалният скок. 

След законовите промени таксите за плетаната форма на обучение бяха намалени с 40 на сто.

