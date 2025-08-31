Турската линейка получила разрешение да премине през границата и да влезе в България. Тя обаче отказала да премине в буферната зона. Екипът ѝ поискал българските граничари да поемат транспортирането на пострадалия, съобщава "24 часа".

От своя страна граничните служители не предприели действия, тъй като не са медицински специалисти и не могли да преценят какво е състоянието на мъжа и дали преместването му не крие риск за живота му.

Турски медии: България спря линейка на границата и наш гражданин почина
По-късно МВР обяви, че няма данни за нарушения или забавяне от страна на служителите на "Гранична полиция" при контакта им с турските власти.

Към Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) не е постъпило официално искане или оплакване от Анкара. Въпреки това директорът на ГДГП, главен комисар Антон Златанов, е разпоредил вътрешна проверка по случая.

По-рано турски медии съобщиха, че линейка не е била допусната да влезе в България и да окаже помощ на турски гражданин. Според публикациите, медицинският екип е изчаквал близо 20 минути за разрешение, което така и не е било дадено.

По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал.

Случаят предизвика силен отзвук сред гурбетчиите, които обвиняват бюрократичните пречки в спешната помощ, че костват човешки животи, отбелязват турските издания.

