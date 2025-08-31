В буферната зона между граничните пунктове "Капъкуле" и "Капитан Андреево" турски гурбетчия е починал след сърдечен удар, предава Нахит Догу от БНР-Кърджали. По информация на турските медии, турска линейка не е била допусната от българските власти да влезе и да окаже помощ.

Според публикациите, медицинският екип е изчаквал близо 20 минути за разрешение, което така и не е било дадено.

По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал.

Случаят предизвика силен отзвук сред гурбетчиите, които обвиняват бюрократичните пречки в спешната помощ, че костват човешки животи, отбелязват турските издания.

