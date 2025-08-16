2911 Снимка: istock by GettyImages

От средата на месец юли в Националното тол управление стартира програма от организационно-технически мерки за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта при заплащане на пътните такси и пътната безопасност.

В резултат на активната съвместна работа на аналитичната група за обработка на големи данни и сектор "Верификация на нарушенията" в НТУ е въведен нов тип процес за ефективно противодействие на опити за неплащане на пътни такси чрез множество методи за манипулиране на регистрационния номер на превозното средство, съобщават от БГ ТОЛ.

Оттам посочват, че само за месец, през периода 15 юли - 15 август, са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби. Наред с това е развит и усъвършенстван процесът за предоставяне на информация за МВР за целите на установяване на нарушения от тип "Движение в лентата за принудително спиране". Справката показва, че в същия период са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението.

Снимка: НТУ

От 12 август е организирана и нова функционалност на тол-а, а именно - към МВР се предоставят и доказателствени записи за нов тип нарушение, установено от тол камерите - управление на ППС без поставен предпазен колан, като от момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този "феномен" съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя.

От НТУ посочват, че всички тези нови възможности на тол системата са постигнати чрез активиране и надграждане на функционалности, налични още при пускането на система в експлоатация, без допълнителни разходи от бюджета и в полза на обществения интерес.

Сега на дневен ред е контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, както и предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). Планът и амбициите на екипа на НТУ са тези функционалности да станат факт през следващите няколко месеца.

