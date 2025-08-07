Повечето от промените в Закона за движение по пътищата влизат в сила на 7 септември - един месец след обнародването им в Държавен вестник, което се случи вчера.

Войната по пътищата

"За голяма част от разпоредбите е необходимо още време. Затова са предвидени текстове, които дават отлагателно действие на някои правила - съответно 6 месеца, 9 месеца; някои влизат в сила от 15 септември, други - от 1 януари 2026 г.", поясни главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция". 

Специално внимание се обръща на новата система за контрол чрез тол камери, които ще следят средната скорост на превозните средства.

"Процесът там е сложен, технологичните решения са много. Съдействаме и взаимодействаме ежедневно с Националното тол управление за определяне на отсечките и обмен на информация. Не е коректно и ефективно хаотично да се предлагат участъци, без да е ясно дали ще окажат реално въздействие. Важно е тези участъци да са основни направления на придвижване - там, където се движат товарни автомобили, автомагистрали и други. Така че е изключително важно да се определят точно и прецизно, за да може целият процес да бъде синхронизиран между двете институции, така че административно-наказателният процес да бъде устойчив", каза още гл. инсп. Близнаков пред Bulgaria ON AIR

С новите промени в закона се въвеждат по-конкретни и завишени глоби, особено по отношение на шофиране под въздействие на алкохол и наркотици.

НС прекрои пътния закон – вижте най-важните промени за скоростите, контрола и глобите
"При редактирането на санкциите в частта с глобите бе обърнато специално внимание на това да се избегне субективният фактор. Всички разпоредби, които предвиждаха долна и горна граница - например от 20 до 150 лева - бяха премахнати в голямата си част, ако не и всички. Санкциите вече са конкретни и точно определени, за да се избегнат излишни напрежения", коментира експертът.

Експерт: Ако ще вкарваме всички шофьори в затвора, държавата трябва спешно да строи нови
Според него не само размерът на глобите е важен. Промени не е имало с години, а някои наказания са останали символични - в рамките на 10 или 20 лева, което в днешни условия обезсмисля превантивната им функция.

Актуализирането им цели да покаже ясно на гражданите, че нарушаването на правилата има сериозни последствия, добавя главният инспектор от "Пътна полиция".

Близнаков е категоричен - ефектът не може да се постигне само чрез санкции. Контролът на пътя е ключов, но трябва да върви ръка за ръка с превенцията и образованието.

"Контролът е само една от дейностите, които изпълняваме ние. Да, контролът е изключително важен - там се работи много усилено, но той върви ръка за ръка с много други неща: с образованието, с превенцията, на която обръщаме изключително голямо внимание, но въпросът почти не се повдига никъде. Не знам дали хората знаят, но служители на МВР ежедневно посещават учебни заведения, детски градини, пенсионерски клубове, дори и кошари. Превенцията е много добре развита в МВР", отбеляза Близнаков.

Нов рекорд на магистрала "Тракия": Заснеха кола със средна скорост от 202 км/ч
Важен акцент е и събираемостта на глобите - ако няма ефективна система за събиране на наложените санкции, самите наказания губят сила.

Новите правила засягат и пешеходците. Вече е забранено използването на мобилни телефони при пресичане на пешеходна пътека. Това е част от усилията за повишаване на безопасността и ограничаване на инцидентите, причинени от невнимание или разсеяност.

