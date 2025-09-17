Преподаватели, ученици и студенти от цялата страна могат лесно да превърнат своите знания и идеи в интерактивни проекти, които визуализират и разказват за света около нас

Ученици, студенти и преподаватели от цялата страна могат да се включат в надпреварата, като създадат интерактивни проекти на свободна тема.

За трета поредна година "Есри България" и Министерството на образованието и науката дават старт на националния образователен конкурс "Изучаваме света с ГИС". Инициативата, която е част от програмата "ГИС в училище", кани ученици, студенти и преподаватели да използват съвременни географски информационни системи (ГИС), за да създадат свои дигитални проекти.

Целта на конкурса е да покаже как сложни данни и идеи - от уроци по история и география до анализи на екологични и социални проблеми - могат да бъдат превърнати в интерактивни карти и визуални разкази. Участниците ще използват платформата ArcGIS Online, която предоставя интуитивни инструменти за създаване на 2D и 3D карти, достъпни дори за хора без предишен опит в сферата.

Конкурсът се провежда по повод Световния ГИС ден и се организира в партньорство с близо 50 водещи академични, браншови и медийни организации.

Условия за участие и категории

В надпреварата могат да се включат участници от първи клас до университет, разпределени в четири категории: "Преподаватели", "Ученици", "Училищен отбор" и "Студенти". Единственото задължително изискване е всеки проект да съдържа поне една карта, създадена с помощта на ArcGIS Online.

Според организаторите, технологията позволява на участниците не просто да усвояват нови дигитални умения, а да развиват аналитичното си мислене и да намират креативни начини за представяне на информация.

"Всяка година участниците ни изненадват с креативност, знания и умение да използват ГИС за реални казуси. Най-ценното е, че чрез конкурса те не просто усвояват нова технология, а откриват нов начин да разбират и променят света около себе си", коментира Миглена Кузманова, управител на "Есри България" и председател на програма "ГИС в училище".

Срокове, награди и нововъведения

Крайният срок за регистрация за участие в конкурса е 10 октомври 2025 г., а готовите проекти трябва да бъдат изпратени до 31 октомври 2025 г.

За победителите са предвидени парични и предметни награди, както и специализирани обучения. Като новост в тазгодишното издание се въвежда "Награда на публиката", която ще бъде определена чрез онлайн гласуване.

Всички проекти, отговарящи на условията, ще бъдат представени във виртуална изложба по време на събитията, посветени на Световния ГИС ден през 2025 г.

Подробна информация за регламента и формуляр за регистрация могат да бъдат намерени на официалната страница на конкурса.

