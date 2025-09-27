От 1 януари догодина ще влязат в сила промените в Закона за местните данъци и такси, свързани с въвеждане на нови начини за определяне размера на таксата за битови отпадъци на физически и юридически лица, по метода "замърсителят плаща", предава БТА.

Столична община

За да събере информация от гражданите и бизнеса, която е необходима във връзка с предстоящата промяна на подхода и за да се обезпечи вземането на решение от страна на Столичния общински съвет за избор на основа/-и за определяне размера на таксата за битови отпадъци, са разработени бланки на три декларации.

Събирането на търсената информация, чрез подаване на тези декларации бе предвидено да се извърши в периода от 1 февруари 2025 г. до 30 септември 2025 г. - една за жилищни имоти на граждани и фирми; една за нежилищни имоти на граждани и една за нежилищни имоти на фирми.

Подаването на тези декларации няма задължителен характер, респективно не са предвидени санкции при неподаване. Това е процедура по предварително събиране на данни чрез деклариране. Няма глоби или санкции за непредаване на тези декларации, уточняват от Столична община

 

Информацията е необходима във връзка с предстоящата промяна, от януари 2026 година, на подхода, по който се изчислява таксата за битови отпадъци и цели обезпечаване вземането на това решение от страна на Столичен общински съвет.

След приемане на решение от СОС, респективно промяна в нормативната уредба на Столична община, свързано с таксата за битови отпадъци, ще бъдат оповестени какви са новите правила, какво следва да се направи от гражданите и бизнеса, съответно в какви срокове следва да се извърши.

