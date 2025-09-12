98 Снимка: Пресцентърът на Столична община

Столичната община осъди Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Света Екатерина" ЕАД за нерегламентираното изхвърляне на опасни болнични отпадъци, смесени с битови, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Софийският районен съд наложи на лечебното заведение имуществена санкция от 20 000 лв.

Случаят е един от много на установено нерегламентирано смесване на болнични отпадъци с битовата смет, за които Столичната община алармира в последната година. В началото на април, като крайна превантивна мярка срещу повтарящите се нарушения, екипът на Васил Терзиев обяви, че ще преустанови приема на отпадъци от болниците в столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), се посочва в съобщението.

След обявените тогава мерки, броят на нарушенията значително е намалял, съобщават от Столичната община. От април досега са засечени само два нерегламентирани товара, в сравнение с 16 за шестте месеца преди публичното оповестяване на проблема и крайните мерки.

Нарушението, за което Общината осъди УМБАЛ "Света Екатерина" на 20 000 лв. е констатирано на 7 ноември 2024 г. при проверка на екип на Столичния инспекторат в двора на болницата. Открити са осем жълти чувала, съдържащи смесени битови и опасни болнични отпадъци, сред които марли с кръв, игли и спринцовки. Те са били изхвърлени както вътре, така и до контейнери за битов отпадък, без изискваните стикери и по начин, който застрашава здравето и безопасността на хората, работещи в системата за сметосъбиране и третиране на отпадъци, посочват от Общината.

Столичната община продължава да настоява за по-активни действия от страна на държавните институции, отговорни за контрола в самите лечебни заведения. Оттам напомнят, че по закон всяка болница е длъжна да има договор за инсинерация на опасни отпадъци, и че техният контрол е отговорност на Регионалната здравна инспекция и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

През април Столичната община преустанови приемането на отпадъци от болниците в СПТО, след като в завода беше установено смесване на битовия с опасен медицински отпадък. За пореден 16-и път установихме изхвърлени опасни отпадъци от столичните болници в контейнери за битов отпадък, съобщи тогава пред журналисти заместник-кметът по екология Надежда Бобчева.

Тези опасни отпадъци достигат до СПТО, каза Бобчева. Там също работят хора, те имат семейства, имат социална среда. Ако този отпадък попадне в ръцете на хората, които го сепарират, опасността няма да е само за тях, а за всички, каза Бобчева.

