Главният изпълнителен директор на Туитър Джак Дорси определи решението за трайно блокиране на акаунта на американския президент Доналд Тръмп като правилно, но опасно като прецедент за мощта на компанията.

По-рано Туитър и Фейсбук обявиха безсрочно замразяване на акаунтите на Тръмп, обвинявайки го в подстрекателство към насилие. Други социални мрежи последваха примера.

"Не празнувам и не съм горд, че трябваше да блокираме акаунта на Доналд Тръмп в Twitter... След ясно предупреждение, че ще предприемем това действие, взехме решение въз основа на най-добрата информация, която имахме относно физическите заплахи за сигурността - както в Туитър, така и извън него. Беше ли правилно? Вярвам, че това беше правилното решение за Twitter ", написа Дорси, цитиран от "Дарик".



"Вярвам, че блокирането идва в крайна сметка заради нашата (на Туитър) неспособност да насърчим здравословната комуникация. И е време да помислим за нашите действия и за нашето обкръжение", каза ръководителят на компанията.

I believe the internet and global public conversation is our best and most relevant method of achieving this. I also recognize it does not feel that way today. Everything we learn in this moment will better our effort, and push us to be what we are: one humanity working together.