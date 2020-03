1182 Снимка: iStock by Getty Images

Българското национално радио ще се включи в призива на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и всички програми на националната медия ще излъчат в един и същи час една и съща песен.

Инициативата е на нидерландската обществена радио и телевизия NPO.

По идея на водещия на сутрешната програма на музикалния канал 3FM Сондер Хоухендор на 20 март, петък, в 9:45 минути (българско време) в ефира на радиостанциите от EBU ще прозвучи песента на групата Gerry and the Pacemakers - “You’ll Never Walk Alone”.

Над 160 радиостанции от 24 европейски страни се присъединиха към призива за едновременното излъчване в сутрешните си програми на известния хит в знак на съпричастност и утеха в тежката ситуация, породена от Covid-19.

„Тази криза показва, че хората обединяват усилията си, за да можем всички ние да оцелеем. Затова предлагам и радиото по света да се обедини и да излъчи една и съща песен по едно и също време“ – казва Сондер Хоухендор. До този момент към инициативата са се присъединили обществени и някои частни радиостанции от Австрия, Италия, Норвегия, Белгия, Франция, Германия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Полша, Босна и Херцеговина, Швейцария, Кипър, Словакия, Люксембург и Естония.

Песента на Gerry and the Pacemakers - “You’ll Never Walk Alone” е известна като химн на футболния отбор „Ливърпул“.

За песен на инициативата е избрана заради текста си, който излъчва дух на подкрепа и оптимизъм:

Никога няма да си сам

Когато преминаваш през буря, дръж главата си високо изправена.

И не се страхувай от мрака, защото в края на бурята те чака позлатеното небе и сладката сребриста песен на чучулигата.

Премини през вятъра, премини през дъжда, дори мечтите ти да са подхвърляни и разпилени.

Продължавай да вървиш с надежда в сърцето и никога няма да си сам.