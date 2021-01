Докато вашингтонският елит беше положил всички грижи, за да изглежда най-елегантно в маркови костюми за инаугурацията на новия американски президент, сенаторът демократ Бърни Сандърс шокира с повече от скромното си облекло, пише Франс прес.

Потребителите в социалните мрежи се надпреварват да коментират семплото яке, с което се появи бившият претендент за номинация за президент от страна на демократите. И най-вече грубоватите му вълнени ръкавици с един пръст, изплетени и подарени от негова почитателка, допълва БТА.

Повече снимки може да видите тук

Техните широки кафяво-бели ивици се виждаха от огромно разстояние. Негов кадър, заснет от фотографа на АФП Брендън Смиалковски, мълниеносно се разпространи из социалните мрежи. На фотографията Сандърс е изобразен седнал, с кръстосани ръце и крака и с фамозните си ръкавици.

Кадърът със 79-годишният политик стана обект на многобройни фотомонтажи. Сандърс беше положен ту върху Железния трон от сериала "Игра на тронове", ту седнал на пейка в компанията на Том Ханкс в култов ракурс от лентата"Форест Гъмп", както и в сцени от "Междузвездни войни".

Бърни се появи във фотомонтаж редом със Сталин, Рузвелт и Чърчил в историческата им снимка от срещата в Ялта през 1945 г. Сенаторът намери място и сред апостолите на Христос в картината на Леонардо "Тайната вечеря".

Сандърс идва от студения щат Вермонт и според него облеклото му е било напълно подходящо. Той сподели пред CBS след церемонията, че в неговия щат хората знаят що е студ. "Ние не се заплесваме много по модата, а гледаме да ни е топличко. Точно това направих днес!", коментира Сандърс.

