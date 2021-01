640

Новият аудио подкаст на Dir.bg - "Trendy", можете да слушате от днес - 20 януари 2021. Това е датата, в която САЩ ще имат нов президент. Затова, първата тема на новия ни подкаст e "Президентството като шоу". Водещите Милена Николова-Миленита и Даниел Ненчев ще обсъдят различните аспекти на понятието "шоу", когато става дума за президентство.

Шоуто помага или пречи? Каква е българската връзка в детронирането на Доналд Тръмп? В кого се влюби той по време на мандата си? Защо шоуто е задължителен елемент от властта? От какво имат нужда хората?

Тези и други въпроси можете да чуете в класическия формат на talk-show, предложен на слушателите като подкаст от Миленита и Даниел. Без претенцията за политически анализ, но с много информация, с хумор и под формата на диспут с най-малко две гледни точки.

"Президентството е пълно шоу" - аргументите:

САЩ имат огромен опит в правенето на stand-up комедия и Уди Алън спокойно може да се кандидатира за президент на 90 години.

През последните 4 години начело на САЩ бе най-големият шоумен, а страната защити имиджа си на най-големия шоупроизводител в света.

За да бъдеш избран на поста президент на САЩ не ти трябва да си политик, а висок рус мъж, който да забавлява тази нация по този начин.

Децата пък могат да се замислят за 10-те прилики и разлики в прическите на чичко Тръмп и чичко Ким Чен-ун.

Използването на думата "фенове", а не избиратели на вече бившия държавен глава на САЩ, доказва тезата за шоуто.

Тръмп е американският Митьо Пищова заради ходещото му шоу с неговите вратовръзки, съпруга и дори пържоли и конкурси за красота на негово име.

И в крайна сметка - американците харесват хора с кинти, вярват им и харесват "Who wants to be a millionaire", размахване на средни пръсти и изхвърляне. Артистична нация...

"Trendy" е нов аудио формат продуциран от Dir.bg. Подкастът ще е посветен на теми свързани с новости, тенденции и съвременни идеи. И ще разглежда актуални въпроси с висок дискусионен заряд - от тенденцията в бума на биографичните книги, през промените на живота ни с новите технологии, до възможността да си "купиш" популярна личност с един клик.

"Trendy" ще може да се слуша както в Dir.bg, така и в платформите за подкасти. "Trendy" се появява, за да отговори на засиленото търсене от страна на потребителите на качествено дигитално съдържание.

Милена Николова е популярна на широката аудитория като Миленита - певица, автор на текстове и композитор. Като актриса е номинирана от Българската филмова академия за главна женска роля във филма "Лора от сутрин до вечер" на Димитър Коцев-Шошо. Участва и в ролята на Адриана в най-успешния български сериал "Под прикритие". Има два албума - "Do it again" и "Gato". Била е и сценарист ("Ку-ку"), журналист (сп. "Мениджър") и юрист. Майка е на Ясен, Калина и Ая.

Даниел Ненчев става масово популярен като водещ на "Денят започва с култура" по БНТ 1. Водещ и продуцент е и на предаванията "Мултимедия" по Bulgaria ON AIR и "Нова култура" по Дарик радио. Автор е във водещи български печатни и онлайн издания. Отличен е на наградите "Златен лъв" на Асоциация "Българска книга" - за книгата си "Идеи без граници. 30 интервюта със световни артисти от България".

Последвайте ни в Spotify:

Последвайте ни в Anchor: