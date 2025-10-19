"Сега ще помага и от небесата на другия свят", заяви колегата ѝ Димитър Байрактаров

3441 Снимка: BulFoto

На 72-годишна възраст след кратко боледуване почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева. Скръбната вест съобщи в профила си във Facebook колегата ѝ Димитър Байрактаров.

"С тъга научих, че от този свят след кратко боледуване днес си е отишла още една патриотична душа - на журналиста, публицист и политик Магдалена Ташева", пише Байрактаров.

"Магдалена имаше невероятен борбен дух и гражданска непримиримост. Тя бе част от гражданския съвет за провеждане на референдум за спасението на българския лев. Сега ще помага и от небесата на другия свят. Почивай в мир, Магдалена", добавя той.

Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 година в Горна Оряховица. Завършва ядрена физика във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Ташева започва журналистическата си кариера през май 1999 г. като сътрудник на вестник "Монитор" под псевдонима Тамара Шишманова. През април 2004 г. се присъединява към отдел "Анализи" на същия вестник - вече под собственото си име.

През юли 2007 г. напуска "Монитор". От 20 август 2007 г. до 2022 г. работи във вестник "Атака".

През декември 2011 г. е избрана за член на Централния сбор на ПП "Атака". От юни 2012 г. до февруари 2022 г. е автор и водещ на седмичното предаване "В окото на бурята" по телевизия АЛФА.

След като напуска телевизия АЛФА, тя става журналист на свободна практика и създава собствен YouTube канал. От 2022 г. работи в телевизия "България 24", където води предаването "Срещу течението", а от 2023 г. до смъртта си е водещ на предаването "Полюси".

