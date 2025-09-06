Паметник на ген. Владимир Вазов бе открит в София в Деня на Съединението. На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, общински съветници, изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров, както и граждани.

Паметникът се намира на бул. "Владимир Вазов", на ъгъла с ул. "Панайот Хитов". Монументът е създаден от скулптора Борис Борисов, а проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на "Сиела Норма". Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.

Нека този паметник бъде не просто спомен, а вдъхновение. Ген. Владимир Вазов е велик българин, чиято памет трябва да почитаме и чието дело не трябва да оставяме в небитието, каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на монумента в столицата. Терзиев посочи, че паметникът не е само жест на историческа благодарност, а послание към всички нас за гражданска отговорност, професионализъм и личен морал.

Снимка: БТА

Ген. Владимир Вазов е не само велик воин, той е и строител на съвременна България, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той добави, че като градоначалник на София ген. Вазов има изключително значение за придаване на европейския облик на столицата - от градския транспорт и неговата модернизация през изграждането на познатите ни до днес градски и културни институции, поставя началото на строителството на Рилския водопровод и слага край на политическите чистки в Общината.

Снимка: БТА

Ген. Владимир Вазов е един от най-великите съвременни пълководци и един от най-великите кметове на София, каза Веселин Тозоров, изпълнителен директор на "Сиела Норма", с чиято дарителска подкрепа е изграден паметникът. Тодоров отбеляза, че амбицията е била паметникът да бъде открит през месец май, когато е годишнината от рождението на ген. Владимир Вазов и 80 години от смъртта му. "Днешният светъл празник може би е другата най-подходящата дата, символ на най-голямото постижение на българския народ, който той сам прави в изграждането на своята държава и само няколко дни преди Деня на София и годишнината на битката при Дойран", посочи той.

