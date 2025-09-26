Чуждестранен студент по дентална медицина в Пловдив е изчезнал безследно, а негови близки призоваха за помощ, съобщи Plovdiv24.bg

Издирва се

23-годишният мъж се казва Леви Кифер и е от Германия.

За последно студентът е видян около 14 часа на 24 септември в района на Медицинския университет в града под тепатата.

Леви е облечен с тъмносиня тениска (марка North Face), къси тъмни дънкови панталони и носи светли Nike маратонки. Германецът е с ръст от 187 сантиметра. Има тъмна коса и брада.

Близките му молят, ако някой го види, да се свърже с най-близкото управление на МВР или да се обади на следните телефонни номера- +359878685082/+491752093560/+491754085926

Вече 11 години майката на друг млад германец, изчезнал безследно във Варна, го търси.

28-годишният Ларс Миттанк е видян за последно на 8 юли 2014 година, когато е заснет от камерите на летище Варна как бяга през паркинга, прескача оградата и тича през полето към магистрала "Хемус". Ларс пристигнал в България на 30 юни с приятели. Компанията почивала на Златни пясъци до 7 юли. Заради спукано тъпанче при конфликт, Миттанк не успява да си тръгне заедно с приятелите, тъй като има лекарска забрана да лети.

Германецът наема хотел на 7 юли, но си тръгва през нощта, като по думите на свидетели е дезориентиран и уплашен. Ларс отива край крайбрежната алея, където среща жена, която моли да бъде упътена до летището. Младият мъж тръгва с нея, а на летището търси второ лекарско мнение - за да попита може ли да лети със самолет.

6 г. няма следа от изчезналия във Варна германец Ларс, майка му пак пристигна да го търси
Виж още 6 г. няма следа от изчезналия във Варна германец Ларс, майка му пак пристигна да го търси

Полетът е противопоказен и според лекарите на летището. Ларс излиза от кабинета, за да се обади на майка си. Оставя вещите си там. След малко побягва, а последното, което се вижда на охранителните камери е как прескача оградата. След това прекосява полето и стига до магистрала "Хемус", където следите му се губят.

Седмица по-късно, по молба на германските власти, полицията в България официално го обяви за издирване. И до днес от Ларс няма следа.

