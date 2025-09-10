Деветгодишната Селин Василева Велинова е била намерена, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на официалната си страница във Facebook.

"Обявеното за издирване 9-годишно дете е открито! СДВР благодари на всички, оказали съдействие", гласи информацията от МВР.

Момченцето изчезна на 9 септември, след като напусна дома си в столичния квартал "Христо Смирненски". 

Столичната полиция издирва 9-годишно момиченце
От столичната полиция не уточняват къде е било намерено детето и какво е здравословното му състояние.

