Внезапно на 52-годишна възраст почина съдията от Софийския апелативен съд Даниела Врачева.
Тя започва кариерата си в Ботевград като следовател, а след това е прокурор и зам.-шеф на Районната прокуратура в града.
После е повишена в Софийската окръжна прокуратура.
Тя беше съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриването му - в Софийския апелативен съд, пише правният сайт "Лекс".
Справка показва, че тя е гледала дела на Николай Банев, Ценко Чоков и др.
