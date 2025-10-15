Внезапно на 52-годишна възраст почина съдията от Софийския апелативен съд Даниела Врачева.

На 50 години внезапно почина съдийката, осъдила Брендо
Виж още На 50 години внезапно почина съдийката, осъдила Брендо

Тя започва кариерата си в Ботевград като следовател, а след това е прокурор и зам.-шеф на Районната прокуратура в града.

После е повишена в Софийската окръжна прокуратура.

Тя беше съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след закриването му - в Софийския апелативен съд, пише правният сайт "Лекс".

Справка показва, че тя е гледала дела на Николай Банев, Ценко Чоков и др. 

