МВР ще уведомява по телефон и електронна поща за предстоящо изтичане на срока на валидност на лична карта, паспорт и свидетелство за управление на моторно превозно средство. Това предвижда промяна в Правилника за издаване на българските лични документи, публикувана за обществено обсъждане.

Това ще намали административната тежест за гражданите и ще създаде ползи, свързани със своевременно подновяване на съответния документ в рамките на обикновена услуга, посочват авторите на промяната от Министерски съвет в мотивите си.

"При определени хипотези, на гражданите няма да им се налага да заявяват личен документ при бърза и експресна услуга, което ще ги облекчи финансово, предвид по-високите държавни такси за тези услуги", изтъкват от МС.

Дигитални номади от страни извън ЕС да получават разрешение за продължително пребиваване в България, предвижда промяна в друг правилник - за прилагане на Закона за чужденците в Република. "Приемането на предложението ще предостави възможност страната ни да се позиционира като хъб за дигитални номади и иновации, както и като туристически център в региона на Централна и Източна Европа", прогнозират от правителството.

Това ще предостави възможност за развитие на модерните технологии, привличане на ноу-хау и експертиза в ключови сектори, засилване на местната икономика, борба с демографската криза, промотиране на българската история, култура и природа", надяват се в МС.

