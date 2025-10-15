Българският паспорт дава възможност за безвизов достъп само до две страни по-малко в сравнение с американския, след като привлекателността на документа, издаван от САЩ, падна на най-ниското си равнище в класацията "Хенли" (Henley Passport Index), която от 20 години измерва рейтингите на паспортите на отделните страни.

Българският паспорт се нарежда на 14 място (което си поделяме с Кипър) и осигурява безвизов достъп до 178 страни. Той се е изкачил с едно място в сравнение с началото на годината, когато е бил на 15-та позиция, въпреки че отново е давал достъп до 178 страни, но отстъпва с едно място в сравнение с класацията през юли, предаде БТА.

Американският паспорт за първи път отпада от Топ 10 на най-влиятелните паспорти по света.

След като зае първото място през 2014 г., сега той достигна до 12-та позиция, която си поделя заедно с Малайзия. Документът на САЩ позволява на притежателите си безвизов достъп до 180 от общо 227 страни по света.

На челните три места на класацията, която използва данни от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) и подрежда паспортите на страните според броя държави, които техните притежатели могат да посетят без виза, са Сингапур (с достъп до 193 държави), Южна Корея (190 държави) и Япония (189 държави). След тях четвърта позиция си поделят пет европейски страни - Германия, Италия, Люксембург, Испания и Швейцария, с безвизов достъп до 188 държави.

Британският паспорт, който бе на първо място през 2015 г., сега също пада до най-ниската си позиция от създаването на класацията. От юли той падна от 6 на 8 място, въпреки че все още се задържа в челната десетка.

Постепенната загуба на рейтинг на американския паспорт и последният спад от 10 на 12-та позиция са причинени от редица промени през последните месеци. Отнемането на възможността за безвизови пътувания в Бразилия през април заради липсата на реципрочност и оставянето на САЩ извън бързо разширяващия се списък с държави за безвизови пътувания до Китай, отбелязаха началото на този спад. Той бе последван от корекции в правилата на Папуа Нова Гвинея и Мианма, които допълнително подкопаха рейтинга на американския документ, като същевременно помогнаха за засилването на други паспорти.

Наскоро Сомалия въведе нова система за електронни визи, а решението на Виетнам да изключи Вашингтон от последните допълнения в списъка си за безвизови пътувания, нанесоха финалния "удар", който извади американския паспорт от Топ 10.

"Спадащата сила на американския паспорт през последното десетилетие е нещо повече от просто пренареждане в класация - то сигнализира за фундаментална промяна в глобалната мобилност. Страните, които приветстват отворените отношения и сътрудничество излизат напред", заяви председателят на "Хенли енд Партнърс" и създател на класацията "Хенли" Кристиан Келин.

И докато притежателите на американски паспорт все още имат безвизов достъп до 180 страни по света, в САЩ по същия начин могат да влязат гражданите на едва 46 държави.

В рязък контраст със САЩ, китайският паспорт е един от тези, направили най-голям скок през последното десетилетие, след като се изкачи от 94-то място през 2015 г. до 64-то през 2025 г., увеличавайки безвизовия си достъп с още 37 държави през последното десетилетие.

