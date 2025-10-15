Купчини фрезован асфалт от ремонта на автомагистрала "Тракия" са депонирани на общински терен край село Крушаре, на метри от река Тунджа, съобщи БНТ. След недоволство на местни жители и опасения за замърсяване на водите, областното пътно управление и изпълнителят са започнали премахване на асфалтовата маса.

Директорът на Областното пътно управление в Сливен Митко Иванов обясни, че изборът на мястото е направен заради близостта до трасето на магистралата. 

"Търсехме терен, който да бъде най-близо до магистралата. Обърнахме се към кмета на село Крушаре, той ни осигури този общински терен, където започнахме депониране на фрезован материал", разказа Иванов.

По думите му заради небрежност при натрупването му, част от асфалта е попаднал в коритото на реката.

 "Когато започнаха да го карат, го стовариха на купчини, но явно не се съобразиха и го натиснаха повече - зае малка част от коритото. Веднага изпратихме багер и камиони, които да изгребат материала", добави той.

Кметът на село Крушаре заяви, че недоволството е било преувеличено и че темата е използвана за политически цели. "Когато имаме проблеми, никой не идва. А сега изведнъж се появяват с репортажи. Този материал е безценен - не само за нашето село, а и за цялата община, защото не сме включени в европейски програми за финансиране", коментира той.

Според него риск от наводнение няма.

Извозеният асфалт ще бъде предоставен на община Сливен, която ще го разпредели между населените места.

