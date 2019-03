451

Т.нар. Momo challenge (бел.ред. Момо предизвикателство) се завърна с гръм и трясък в световния новинарски поток. Dir.bg вече съобщи,че причината за това са зачестилите информациите за трагични случаи с деца в държави от цял свят, сред които Великобритания и САЩ. В отговор училищните власти в много страни предупредиха родителите за опасността.

През последните 24 часа обаче мнозина критици настояха пред издания като БиБиСи и "Гардиън", че най-вероятно става дума за измама.

Виртуалният герой - изрод с изпъкнали очи, уж се появява в WhatsApp и поставя децата в опасни предизвикателства. Но благотворителните организации заявяват, че не е имало реални съобщения, че Момо е станал пряко причина някой да се самонарани. Според тях, медийното отразяване е раздухало фалшивата история, базирана на страха.

"Отразяването на новините за Момо предизвикателството кара училищата или полицията да предупреждават за предполагаемите рискове, предизвикани от въпросната игра. Това произвежда още и още новинарски истории", заявява медийният редактор на "Гардиън" Джим Уотърсън, цитиран от БиБиСи. Според него се е получил омагьосан кръг, нещо като самоподдържаща се лавина.

Какво е Момо?

Версиите на момо-историята се разпространяваха като вирус в социалните медии. Те привлякоха стотици хиляди реакции и предизвикаха появата на цитиращи се една друга журналистически статии.

Децата се свързват с WhatsApp чрез акаунт, който твърди, че е "Момо". Предполага се, че те се насърчават да запазят този потребител като контакт в листата си и след това от тях се иска да се справят с предизвикателствата. Получават инструкция в никакъв случай да не споделят това на другите членове на семейството си. Някои версии на историите твърдят, че "хакерите" правят така, че изображението се появявало неочаквано на телефона.

Центърът за безопасен интернет в Обединеното кралство обаче заяви пред "Гардиън", че това са "фалшиви новини".

Въпреки това неофициални копия на карикатури на безобидния Peppa Pig са качени в YouTube с уж подменени кадри на прасенцето с такива на Момо. Децата, гледайки тези кадри, можело да бъдат изложени на страшните изображения.

Няколко други статии твърдят, че предизвикателството е било свързано със смъртта на 130 тийнейджъри в Русия. Докладите не са потвърдени от съответните органи.

В сряда полицията в Северна Ирландия се опита да успокои родителите за фигурата на куклата с изпъкнали очи.

Образът на Момо всъщност е снимка на скулптура от японската компания за специални ефекти Link Factory. Според поп културата на сайта Know Your Meme, тя за първи път привлича вниманието на интернет-аудиторията през 2016 година.

Градска легенда

Уебсайтът за проверка на фактите Snopes предполага, че историята е "по-скоро силно преувеличена, отколкото действителност", но предупреди, че изображенията все още могат да причинят страдание на децата.

"Темата е породила слухове, които сами по себе си могат да бъдат причина за безпокойство сред децата", пише Давид Миккелсън на сайта.

Полицията в Обединеното кралство също не е съобщавала за случаи на самонараняване на деца под влияние на момо мемето.

Британската благотворителна организация Самаританс ("самаряните") заяви, че "няма каквито и да е данни, придружени от реални доказателства в тази страна или извън нея", свързващи момо предизвикателството със самонараняване.

NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children - националното общество за превенция на насилие над деца) е заявило пред Guardian, че е получило повече обаждания от вестници, отколкото от заинтересовани родители.

Какво трябва да направят родителите?

Полицията предполага, че вместо да се фокусират върху специфичния Момо-мем, родителите биха могли да използват възможността да образоват децата за безопасността на интернет, както и да говорят открито за това, до което децата имат достъп.

"Това е само актуален пример за минното поле, което се явява онлайн-комуникацията за децата," пише в Полицейската служба на Северна Ирландия във фейсбук пост.

Телевизионният оператор Анди Робъртсън, който създава онлайн видеоклипове като Geek Dad, споделя в подкаст, че родителите не трябва да "споделят предупреждения, които увековечават и митологизират историята".

"По-добър е добрият положителен съвет за децата, създаването на подходяща технология и проявяването на интерес и споделянето на техните онлайн интереси", каза той.

За да се избегне създаването на излишна и необоснована истерия, родителите трябва да бъдат внимателни и да споделят статии от сериозни източници с другите възрастни, които с необоснованите си страхове вдъхват живот на един мит.