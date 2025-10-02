Благодарение на професоналнизма, подкрепата и грижите на екипа на "Майчин дом" надеждата никога не е напускала семейството на Моника

1258 Снимки в колаж: Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”/Dir.bg

Дни след като първият училищен звънец удари, от столичния "Майчин дом" се похвалиха със своя най-свиден първокласник - Момчил, който преди седем години се появи на бял свят едва 850 грама и 30 сантиметра. Лекарите го наричат "малкото голямо чудо". И има защо.

На 28 юни 2018 г., в 28-а гестационна седмица поради тежка прееклампсия и HELLP синдром, Моника от Троян ражда преждевременно своя син Момчил. Той е с тегло едва 850 грама и ръст 30 см. Раждането е извършено чрез цезарово сечение от екипа на д-р Емил Гърчев в Университетска акушеро-гинекологична болница "Майчин дом".

Снимка: Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Още на седмия ден от живота му, поради вродена аномалия на коремните органи, бебето претърпява първата си операция в "Пирогов".

Следват нови хирургични намеси и тежък престой в неонатологията.

На 77-ия ден Момчил е изписан за първи път, вече с тегло 2000 грама, но лечението не приключва дотук. Предстоят нови хоспитализации и операции в други столични болници, докато семейството успява да го прибере у дома едва на шестия месец от живота му.

Въпреки множеството диагнози - бронхопулмонална дисплазия, пулмонална хипертония и редица усложнения, както и общо осем операции, Момчил успява да се пребори.

Снимка: Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Днес, седем години по-късно, това бебе-чудо е здраво и усмихнато дете, което прекрачи прага на училището като първокласник. Историята на Момчил е живо доказателство, че вярата, медицината и човешката сила могат да върнат надеждата дори в най-тежките моменти, пишат от "Майчин дом".

Снимка: Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

"Ако погледна назад, не знам как сме издържали. Но когато си в такава ситуация, просто се мобилизираш и няма друг избор. Чудесата се случват - и Момчил е нашето чудо. И до днес поддържаме връзка с нашите лекуващи неонатолози, без които нямаше да се справим. Вечно ще сме благодарни на д-р Станислава Хитрова, тя е ангел!", споделя неговата майка Моника.

Снимка: Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

Благодарение на професоналнизма, подкрепата и грижите на екипа на "Майчин дом" надеждата никога не е напускала семейството на Моника. Те вярват в чудото - и чудото вече ходи на училище.

Снимка: Университетска акушеро-гинекологична болница “Майчин дом”

