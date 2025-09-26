Раждането не е само процес. То е път, който се приема осъзнато и по който всяка крачка трябва да се поставя внимателно, със стабилност и упора - както физическа, така и емоционална. Родилката не е само жена. Тя е майка още месеци преди да види личицето на своето бебе и по право иска да запечата всеки миг от процеса на раждане с вълнение, към което ще се връща години наред в мислите си. Затова доверието в родилния екип е ключово. Добрата комуникация и яснотата по време на раждането са водещи за намаляване риска от усложнения, за да се превърне първият плач в най-красивата музика на едно ново и вдъхновяващо начало.

Д-р Георги Златков е акушер-гинеколог в Родилна клиника на СБАЛАГ "Майчин дом" и като такъв ежедневно посреща вълненията на бъдещите майки. С него разговаряме за това как трябва да се подготви едно раждане и как самата родилка да се адаптира към специфичните условия на родилния процес.

Д-р Златков, как жената може да се подготви психически и физически за раждане?

Подготовката започва още по време на бременността. От изключителна важност е бъдещата майка да се информира, но от достоверни източници и лекари, а не от форуми. Разговорите с партньора и близките също помагат да се постигне психически баланс. За физическа подготовка се препоръчват леки упражнения, йога за бременни, разходки и правилно хранене. Това укрепва тялото и улеснява възстановяването след раждането.

Колко важна е предварителната консултация с акушер-гинеколог за избора на подходящ начин на раждане?

Предварителната консултация е изключително важна. Всяка бременност е индивидуална и консултацията позволява да се обсъдят здравословното състояние на майката, положението и състоянието на бебето и всички възможни рискове. Така изборът между вагинално раждане и секцио се прави информирано и отговорно.

Връзката между лекар-пациентка и пациентка-акушерка доколко е от значение да бъде създадена преди раждането?

Доверието е ключово. Ако жената вече познава своя екип, тя се чувства по-сигурна и спокойна, което пряко влияе върху протичането на раждането. Когато има изградена връзка, бъдещата майка по-лесно споделя притесненията си и следва указанията на екипа.

Каква е ролята на екипната работа между акушер-гинеколог, акушерка и анестезиолог в родилна зала?

Това е основата на безопасното раждане. В Родилна клиника на "Майчин дом" всеки има своя роля - акушер-гинекологът следи напредъка и взема ключовите решения, акушерката е до родилката през цялото време и оказва непрекъсната подкрепа, анестезиологът, при нужда осигурява обезболяване. Отличната координация в екипа гарантира максимално добър резултат както за майката, така и за бебето.

Как общувате с родилката в най-напрегнатите моменти, за да ѝ вдъхнете спокойствие и увереност?

С ясна, кратка и окуражаваща комуникация. Използваме разбираем за пациентката език, обясняваме какво предстои и защо го правим. Важно е да усеща, че не е сама и че я подкрепяме.

Има ли разлика, когато раждането се води от по-голям екип в сравнение с по-интимна обстановка?

По-големият екип гарантира по-голяма сигурност при сложни ситуации. В повечето случаи за родилката по-интимната атмосфера е по-спокойна и по-малко стресираща. Затова се стремим да намерим баланс - безопасност, но и комфорт.

В кои случаи при планирано първоначално нормално раждане се налага цезарово сечение?

Това може да се наложи ако се появят усложнения в хода на родовия процес - липса на напредък, страдание на бебето, обилно кървене, неправилно положение на главата. Нашата задача е да реагираме навреме, за да осигурим най-добрия изход, както за майката, така и за бебето.

Можете ли да обясните кога при нормално раждане се прилага форцепс и вакуум?

Това са методи за асистирано раждане, които се използват рядко и само когато е необходимо бебето да се роди по-бързо. Форцепсът представлява инструмент, подобен на две лъжици, които внимателно обхващат главичката на бебето и помагат за раждането му. Вакуумът е малка мека чашка, която чрез отрицателно налягане се прикрепя към главичката и също подпомага раждането. Прилагат се, когато бебето е вече достатъчно ниско в родилния канал, но има нужда от допълнителна помощ за бързо родоразрешение - например при признаци на страдание на плода или ако майката е силно изтощена. В световен мащаб това са утвърдени методи, които са доказано безопасни.

Препоръчвате ли упражнения и дихателни техники преди раждането? Какви движения или пози могат да облекчат родилката?

Да, дихателните техники и упражненията за отпускане на мускулите са много полезни. В СБАЛАГ "Майчин дом" по време на активната фаза на раждането стимулираме движение на родилката, както и стоене на топка за раждане с леко люлеене на таза. Те облекчават болката и улесняват спускането на главата в таза. Движението подпомага естествената контрактилност на матката и ускорява разкритието. Жените, които се движат, обикновено усещат болката като по-лека и раждането напредва по-бързо. Това им дава и повече усещане за контрол.

Какви са първите грижи за майката веднага след раждането и как се подпомага възстановяването?

Първо следим за кървене и общото ѝ състояние. След това - комфорт, хидратация и подкрепа за започване на кърмене. Възстановяването се подпомага чрез почивка, правилно хранене и постепенно връщане към движение.

В кои случаи препоръчвате физиотерапия или специални упражнения за тазовото дъно след раждането?

Упражнения за тазово дъно са полезни за всяка жена след раждане. Физиотерапия и апаратни процедури препоръчваме, ако има слабост, изпускане на урина или усещане за тежест в малкия таз. Упражненията може да се започнат в момента, в който жената се чувства готова. С физиотерапията и апаратните процедури е желателно да се стартира след третия месец от раждането.

Как съветвате младите майки да съчетават грижата за бебето със собственото си възстановяване?

Най-важното е майката да не забравя за себе си - почивката и пълноценното хранене са част от грижата за бебето. Препоръчително е да се разделят отговорностите и грижите за бебето с партньора. Добре е майката да получава помощ и от близки, за да има време както за сън, така и за упражнения. Спокойната и възстановена майка е най-големият подарък за новороденото.

 

