981 нарушения в проверените 42 държавни, общински и частни болници хвана НЗОК, съобщи управителят на касата доц. Петко Стефановски пред депутатите от здравната комисия. Проверките са извършени от юни до септември "кръстосано" - инспекторите от една районна здравноосигурителна каса (РЗОК) са командировани за проверка на територията на друга РЗОК.

По думите на Стефановски хипотезата, че частните болници правят повече нарушения или че източват НЗОК, не се е потвърдила. Митът за мнимите хоспитализации също е развенчан - пациентите си бяха по леглата, липсващите бяха само 0,5% от всички приети за лечение.

61% от нарушенията са свързани с неспазване на задължителните изисквания на изпълнителите на клинични пътеки, а 32% - с попълването на документацията. Само 7 на сто или 73 са установените случаи, при които пациентите неправомерна са доплащали за дейности и консумативи, които се поемат от здравната каса.

Има болници с над 12 000% надвишение на месечните индикативни стойности. Делът на държавните болници, които генерират надлимитна дейност, се увеличава с 10%, посочи още доц. Стефановски, цитиран от БТА и Skener.news.

Санкциите за болниците обаче са минимални - по-малко от 1,5 млн. лева, от които 1 млн. лева са неправомерно получени суми, а болниците трябва да възстановят на НЗОК близо един милион лева, получени неоснователно, посочи още той.

6 частни лечебни заведения формират половината от т.нар. надлимитна дейност на болниците за първите четири месеца на тази гоодина.

Първенец е "Софиямед" с над 7,7 млн. лева надвишаване на индикативните си стойности. За сравнение това е близо три пъти повече от надлимита на ВМА и "Пирогов". На трето място в тази класация е друга болница от групата на "Булфарма" - "Бургасмед", където индикативната стойност за първите четири месеца на 2025 г. е надвишена с над 5,2 млн. лева.

На второ и шесто място са болниците на "Сърце и мозък" съответно в Плевен и Бургас, прехвърлили лимитите си с по 6,1 и 4,1 млн. лева. В петицата е още една бургаска частна клиника - "Дева Мария", която е натрупала близо 5 млн. лева над лимита си.

Общо 28 лечебни заведения са превишили индикативните си стойности с над един милион лева от януари до април тази година.

"Анализите ни показват, че има нарастване на надлимитната дейност за периода януари - февруари 2025 г., когато действаше старият бюджет, а през март, когато действа новият бюджет - намалява", отчете доц. Петко Стефановски. По думите му през юли - август 2025 г. надлимитната дейност намалява с над 90%, като по този начин касата е спестила над 50 млн. лв.

"Това се дължи на законова промяна, приета през юли тази година, която регламентира, че надлимитната дейност на болниците няма да бъде заплащана", уточни той.

С цел повишаване на контрола доц. Стефановски предложи чрез промяна в Закона за здравното осигуряване да се въведе електронна здравноосигурителна карта, която да се използва за задължителна верификация, която да бъде основание за заплащане от НЗОК към болниците.

"Въвеждайки тази карта, ще отпадне синята здравноосигурителна книжка. Може да се въведе и информирано съгласие от страна на пациенти при дехоспитализация за извършените му манипулации и дейности. Така контролът ще бъде от страна на здравноосигуреното лице", каза още той.

Ето всички законодателни промени, които предлагат от фонда:

Въвеждане на електронна здравноосигурителна карта;

Задължителна верификация от ЗОЛ на всяка извършена медицинска или дентална дейност чрез електронната здравноосигурителна карта;

Въвеждане на изискване верификацията от ЗОЛ по т. 2 да бъде основание за заплащане от НЗОК на дейността на лечебните заведения;

Въвеждане на изискване за изразяване на информирано съгласие от пациента за всички извършени дейности при дехоспитализация;

При извършване на груби нарушения, отнемане на кредити, получени при продължаващо медицинско обучение на медицинските специалисти;

Въвеждане на административнонаказателни разпоредби при нарушения на чл. 59, ал. 11 от ЗЗО;

Регламентиране на изискване за изразяване на информирано съгласие от пациента за всички извършени дейности при дехоспитализация;

Въвеждане на задължение за изпълнителите на медицинска и дентална помощ да създават в НЗИС всички електронни здравни записи в определен срок след извършването на дейностите, включително и по отношение на медицинската и дентална помощ, заплатена от гражданите;

Въвеждане на механизми за контрол и административнонаказателна отговорност за изпълнителите на медицинска и дентална помощ при неизпълнение на законовите и подзаконовите разпоредби, свързани с НЗИС;

Електронна система за управление на контролната дейност на НЗОК в реално време чрез НЗИС;

Продължаващото медицинско обучение на лекарите и лекарите по дентална медицина да бъде задължително.

